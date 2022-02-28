https://ria.ru/20220228/kharkov-1775487722.html

Комендантский час в Харькове продлят до утра вторника

Комендантский час в Харькове продлят до утра вторника - РИА Новости, 28.02.2022

Комендантский час в Харькове продлят до утра вторника

Комендантский час в Харькове, введенный 26 февраля и действовавший до утра 28 февраля, вероятнее всего, продлят до утра вторника, заявил глава харьковской... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T09:38

2022-02-28T09:38

2022-02-28T09:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

донбасс

харьков

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775489080_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ed25e5ba7942fda1f7fd9473c3e06cda.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Комендантский час в Харькове, введенный 26 февраля и действовавший до утра 28 февраля, вероятнее всего, продлят до утра вторника, заявил глава харьковской областной администрации Олег Синегубов.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/donbass-1775390025.html

украина

донбасс

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, харьков, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии