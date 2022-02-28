09:38 28.02.2022 (обновлено: 09:51 28.02.2022)
Комендантский час в Харькове продлят до утра вторника
Глава администрации Синегубов: комендантский час в Харькове продлят до утра вторника
Украинские волонтеры на улице Харькова
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Комендантский час в Харькове, введенный 26 февраля и действовавший до утра 28 февраля, вероятнее всего, продлят до утра вторника, заявил глава харьковской областной администрации Олег Синегубов.
"Сейчас будет принято решение, у нас, скорее всего, комендантский час в городе будет возобновлен с 15.00 еще до 6 утра следующего дня", - сказал он в прямом эфире телеканала "Рада".
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: О. Фомченкова