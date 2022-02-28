https://ria.ru/20220228/kapital-1775540850.html

Минфин подготовил масштабную амнистию капитала

Минфин подготовил масштабную амнистию капитала - РИА Новости, 28.02.2022

Минфин подготовил масштабную амнистию капитала

Минфин РФ подготовил предложение о проведении более масштабной, чем в предыдущие годы, амнистии капитала в России, сообщил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T12:56

2022-02-28T12:56

2022-02-28T13:36

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости/Прайм. Минфин РФ подготовил предложение о проведении более масштабной, чем в предыдущие годы, амнистии капитала в России, сообщил министр финансов Антон Силуанов."Мы это делаем с целью гарантий российского капитала, который сегодня находится за рубежом", - пояснил глава Минфина.Российские владельцы недекларированных ранее зарубежного имущества и банковских вкладов в 2015 году получили возможность легализовать его в рамках объявленной президентом РФ амнистии капитала, избежав ответственности, в том числе уголовной, за неуплату налогов, сборов и таможенных платежей.В 2018-2019 годах власти провели второй этап этой амнистии, который проводился почти на тех же условиях, что и предыдущий, но при этом задекларировать можно было не только действующие, но и закрытые ранее счета.

https://ria.ru/20220228/stavka-1775523853.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), признание днр и лнр в россии