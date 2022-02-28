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Минфин подготовил масштабную амнистию капитала
Минфин подготовил масштабную амнистию капитала - РИА Новости, 28.02.2022
Минфин подготовил масштабную амнистию капитала
Минфин РФ подготовил предложение о проведении более масштабной, чем в предыдущие годы, амнистии капитала в России, сообщил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:56
2022-02-28T13:36
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости/Прайм. Минфин РФ подготовил предложение о проведении более масштабной, чем в предыдущие годы, амнистии капитала в России, сообщил министр финансов Антон Силуанов."Мы это делаем с целью гарантий российского капитала, который сегодня находится за рубежом", - пояснил глава Минфина.Российские владельцы недекларированных ранее зарубежного имущества и банковских вкладов в 2015 году получили возможность легализовать его в рамках объявленной президентом РФ амнистии капитала, избежав ответственности, в том числе уголовной, за неуплату налогов, сборов и таможенных платежей.В 2018-2019 годах власти провели второй этап этой амнистии, который проводился почти на тех же условиях, что и предыдущий, но при этом задекларировать можно было не только действующие, но и закрытые ранее счета.
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Мадина Моргоева
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), признание днр и лнр в россии
12:56 28.02.2022 (обновлено: 13:36 28.02.2022)
 
Минфин подготовил масштабную амнистию капитала

Минфин подготовил предложение о проведении более масштабной амнистии капитала

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание министерства финансов РФ
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости/Прайм. Минфин РФ подготовил предложение о проведении более масштабной, чем в предыдущие годы, амнистии капитала в России, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Мы подготовили также предложение о проведении более масштабной амнистии капитала. Более масштабной, чем это предпринималось в 2015, 2018 и 2019 годах", - сказал Силуанов, выступая на совещании в правительстве.

"Мы это делаем с целью гарантий российского капитала, который сегодня находится за рубежом", - пояснил глава Минфина.
Российские владельцы недекларированных ранее зарубежного имущества и банковских вкладов в 2015 году получили возможность легализовать его в рамках объявленной президентом РФ амнистии капитала, избежав ответственности, в том числе уголовной, за неуплату налогов, сборов и таможенных платежей.
В 2018-2019 годах власти провели второй этап этой амнистии, который проводился почти на тех же условиях, что и предыдущий, но при этом задекларировать можно было не только действующие, но и закрытые ранее счета.
Газпромбанк - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
11:55
Газпромбанк назвал решение ЦБ по повышению ключевой ставки своевременным
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Признание ДНР и ЛНР в России
 
 
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