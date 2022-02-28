https://ria.ru/20220228/kapital-1775540850.html
Минфин подготовил масштабную амнистию капитала
Минфин подготовил масштабную амнистию капитала - РИА Новости, 28.02.2022
Минфин подготовил масштабную амнистию капитала
Минфин РФ подготовил предложение о проведении более масштабной, чем в предыдущие годы, амнистии капитала в России, сообщил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:56
2022-02-28T12:56
2022-02-28T13:36
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568839072_78:408:2993:2048_1920x0_80_0_0_81d0cddac8a29a180f7d3a2433018c56.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости/Прайм. Минфин РФ подготовил предложение о проведении более масштабной, чем в предыдущие годы, амнистии капитала в России, сообщил министр финансов Антон Силуанов."Мы это делаем с целью гарантий российского капитала, который сегодня находится за рубежом", - пояснил глава Минфина.Российские владельцы недекларированных ранее зарубежного имущества и банковских вкладов в 2015 году получили возможность легализовать его в рамках объявленной президентом РФ амнистии капитала, избежав ответственности, в том числе уголовной, за неуплату налогов, сборов и таможенных платежей.В 2018-2019 годах власти провели второй этап этой амнистии, который проводился почти на тех же условиях, что и предыдущий, но при этом задекларировать можно было не только действующие, но и закрытые ранее счета.
https://ria.ru/20220228/stavka-1775523853.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568839072_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e05a348820b673829d59c0b1053962be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство финансов рф (минфин россии), признание днр и лнр в россии
12:56 28.02.2022 (обновлено: 13:36 28.02.2022)
Минфин подготовил масштабную амнистию капитала
Минфин подготовил предложение о проведении более масштабной амнистии капитала
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости/Прайм. Минфин РФ подготовил предложение о проведении более масштабной, чем в предыдущие годы, амнистии капитала в России, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
"Мы подготовили также предложение о проведении более масштабной амнистии капитала. Более масштабной, чем это предпринималось в 2015, 2018 и 2019 годах", - сказал Силуанов, выступая на совещании в правительстве.
"Мы это делаем с целью гарантий российского капитала, который сегодня находится за рубежом", - пояснил глава Минфина.
Российские владельцы недекларированных ранее зарубежного имущества и банковских вкладов в 2015 году получили возможность легализовать его в рамках объявленной президентом РФ амнистии капитала, избежав ответственности, в том числе уголовной, за неуплату налогов, сборов и таможенных платежей.
В 2018-2019 годах власти провели второй этап этой амнистии, который проводился почти на тех же условиях, что и предыдущий, но при этом задекларировать можно было не только действующие, но и закрытые ранее счета.