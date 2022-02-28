https://ria.ru/20220228/kanaly-1775523673.html

В Казахстане региональный провайдер отключил вещание российских телеканалов

В Казахстане региональный провайдер отключил вещание российских телеканалов - РИА Новости, 28.02.2022

В Казахстане региональный провайдер отключил вещание российских телеканалов

Телевизионный и интернет-провайдер из города Шахтинск в Карагандинской области Казахстана - компания "Ремстройсервис" - сообщил, что приостановил вещание в... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:54

2022-02-28T11:54

2022-02-28T12:08

казахстан

в мире

владимир путин

россия

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донбасс

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АЛМА-АТА, 28 фев - РИА Новости. Телевизионный и интернет-провайдер из города Шахтинск в Карагандинской области Казахстана - компания "Ремстройсервис" - сообщил, что приостановил вещание в своей сети российских федеральных телеканалов."По всем российским, так называемым "федеральным" каналам, мы временно включили вещание канала Хабар 24 (гостелеканал Казахстана - ред.). Просим отнестись с пониманием", - говорится в сообщении Ремстройсервиса в Telegram.В компании объяснили такие действия против российских телеканалов их позицией по освещению ситуации на Украине.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220227/veschanie-1775442382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

казахстан, в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр