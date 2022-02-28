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В Казахстане региональный провайдер отключил вещание российских телеканалов
В Казахстане региональный провайдер отключил вещание российских телеканалов - РИА Новости, 28.02.2022
В Казахстане региональный провайдер отключил вещание российских телеканалов
Телевизионный и интернет-провайдер из города Шахтинск в Карагандинской области Казахстана - компания "Ремстройсервис" - сообщил, что приостановил вещание в... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:54
2022-02-28T12:08
казахстан
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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АЛМА-АТА, 28 фев - РИА Новости. Телевизионный и интернет-провайдер из города Шахтинск в Карагандинской области Казахстана - компания "Ремстройсервис" - сообщил, что приостановил вещание в своей сети российских федеральных телеканалов."По всем российским, так называемым "федеральным" каналам, мы временно включили вещание канала Хабар 24 (гостелеканал Казахстана - ред.). Просим отнестись с пониманием", - говорится в сообщении Ремстройсервиса в Telegram.В компании объяснили такие действия против российских телеканалов их позицией по освещению ситуации на Украине.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://ria.ru/20220227/veschanie-1775442382.html
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казахстан, в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
11:54 28.02.2022 (обновлено: 12:08 28.02.2022)
 
В Казахстане региональный провайдер отключил вещание российских телеканалов

В Казахстане региональный интернет-провайдер отключил вещание российских телеканалов

© Depositphotos / denismantillaМужчина держит пульт от телевизора
Мужчина держит пульт от телевизора - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Depositphotos / denismantilla
Мужчина держит пульт от телевизора
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 28 фев - РИА Новости. Телевизионный и интернет-провайдер из города Шахтинск в Карагандинской области Казахстана - компания "Ремстройсервис" - сообщил, что приостановил вещание в своей сети российских федеральных телеканалов.
"По всем российским, так называемым "федеральным" каналам, мы временно включили вещание канала Хабар 24 (гостелеканал Казахстана - ред.). Просим отнестись с пониманием", - говорится в сообщении Ремстройсервиса в Telegram.
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В компании объяснили такие действия против российских телеканалов их позицией по освещению ситуации на Украине.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Е. Зайцева
 
КазахстанВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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