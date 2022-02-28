11:54 28.02.2022 (обновлено: 12:08 28.02.2022)
В Казахстане региональный провайдер отключил вещание российских телеканалов
В Казахстане региональный интернет-провайдер отключил вещание российских телеканалов
Мужчина держит пульт от телевизора
АЛМА-АТА, 28 фев - РИА Новости. Телевизионный и интернет-провайдер из города Шахтинск в Карагандинской области Казахстана - компания "Ремстройсервис" - сообщил, что приостановил вещание в своей сети российских федеральных телеканалов.
"По всем российским, так называемым "федеральным" каналам, мы временно включили вещание канала Хабар 24 (гостелеканал Казахстана - ред.). Просим отнестись с пониманием", - говорится в сообщении Ремстройсервиса в Telegram.
В компании объяснили такие действия против российских телеканалов их позицией по освещению ситуации на Украине.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Е. Зайцева