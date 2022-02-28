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Минцифры подготовит новые меры поддержки IT-отрасли
Минцифры подготовит новые меры поддержки IT-отрасли - РИА Новости, 28.02.2022
Минцифры подготовит новые меры поддержки IT-отрасли
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко дал оперативные поручения Минцифры РФ подготовить очередной, третий, пакет мер поддержки IT-отрасли и отечественных специалистов РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:49
2022-02-28T17:49
2022-02-28T17:49
технологии
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко дал оперативные поручения Минцифры РФ подготовить очередной, третий, пакет мер поддержки IT-отрасли и отечественных специалистов в этой области, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера."Минцифры подготовить предложения по поддержке российских ИТ-специалистов как в России, так и находящихся за рубежом и планирующих свое возвращение", - сказали в аппарате.Кроме того, Минцифры надлежит "ускорить и актуализировать подготовку третьего пакета мер поддержки ИТ-отрасли, исходя из текущей экономической ситуации, привлечь к работе представителей ИТ-отрасли".
https://ria.ru/20220227/kiberataki-1775314471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), дмитрий чернышенко
Минцифры подготовит новые меры поддержки IT-отрасли
Вице-премьер Чернышенко поручил Минцифры подготовить третий пакет мер поддержки IT-отрасли