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Минцифры подготовит новые меры поддержки IT-отрасли
Минцифры подготовит новые меры поддержки IT-отрасли - РИА Новости, 28.02.2022
Минцифры подготовит новые меры поддержки IT-отрасли
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко дал оперативные поручения Минцифры РФ подготовить очередной, третий, пакет мер поддержки IT-отрасли и отечественных специалистов РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:49
2022-02-28T17:49
технологии
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко дал оперативные поручения Минцифры РФ подготовить очередной, третий, пакет мер поддержки IT-отрасли и отечественных специалистов в этой области, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера."Минцифры подготовить предложения по поддержке российских ИТ-специалистов как в России, так и находящихся за рубежом и планирующих свое возвращение", - сказали в аппарате.Кроме того, Минцифры надлежит "ускорить и актуализировать подготовку третьего пакета мер поддержки ИТ-отрасли, исходя из текущей экономической ситуации, привлечь к работе представителей ИТ-отрасли".
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технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), дмитрий чернышенко
17:49 28.02.2022
 
Минцифры подготовит новые меры поддержки IT-отрасли

Вице-премьер Чернышенко поручил Минцифры подготовить третий пакет мер поддержки IT-отрасли

© РИА Новости / Григорий СысоевЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко дал оперативные поручения Минцифры РФ подготовить очередной, третий, пакет мер поддержки IT-отрасли и отечественных специалистов в этой области, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера.
"Минцифры подготовить предложения по поддержке российских ИТ-специалистов как в России, так и находящихся за рубежом и планирующих свое возвращение", - сказали в аппарате.
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Кроме того, Минцифры надлежит "ускорить и актуализировать подготовку третьего пакета мер поддержки ИТ-отрасли, исходя из текущей экономической ситуации, привлечь к работе представителей ИТ-отрасли".
 
ТехнологииРоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Дмитрий Чернышенко
 
 
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