https://ria.ru/20220228/it-1775630936.html

Минцифры подготовит новые меры поддержки IT-отрасли

Минцифры подготовит новые меры поддержки IT-отрасли - РИА Новости, 28.02.2022

Минцифры подготовит новые меры поддержки IT-отрасли

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко дал оперативные поручения Минцифры РФ подготовить очередной, третий, пакет мер поддержки IT-отрасли и отечественных специалистов РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:49

2022-02-28T17:49

2022-02-28T17:49

технологии

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко дал оперативные поручения Минцифры РФ подготовить очередной, третий, пакет мер поддержки IT-отрасли и отечественных специалистов в этой области, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера."Минцифры подготовить предложения по поддержке российских ИТ-специалистов как в России, так и находящихся за рубежом и планирующих свое возвращение", - сказали в аппарате.Кроме того, Минцифры надлежит "ускорить и актуализировать подготовку третьего пакета мер поддержки ИТ-отрасли, исходя из текущей экономической ситуации, привлечь к работе представителей ИТ-отрасли".

https://ria.ru/20220227/kiberataki-1775314471.html

россия

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), дмитрий чернышенко