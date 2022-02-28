https://ria.ru/20220228/gruziya-1775600755.html

В Тбилиси объяснили отказ от санкций нежеланием повторять события 2008 года

В Тбилиси объяснили отказ от санкций нежеланием повторять события 2008 года - РИА Новости, 28.02.2022

В Тбилиси объяснили отказ от санкций нежеланием повторять события 2008 года

Грузия не хочет повторения войны 2008 года, заявил в понедельник глава МИД страны Давид Залкалиани, комментируя отказ Тбилиси вводить санкции против РФ. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:06

2022-02-28T16:06

2022-02-28T16:10

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ТБИЛИСИ, 28 фев - РИА Новости. Грузия не хочет повторения войны 2008 года, заявил в понедельник глава МИД страны Давид Залкалиани, комментируя отказ Тбилиси вводить санкции против РФ.Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединиться к введенным финансовым и экономическим санкциям Запада против России. В Тбилиси проходят акции протеста с требованием отставки премьера после его слов о том, что Грузия не присоединится к введенным Западом экономическим санкциям против РФ."Грузия никогда не отступает назад от строгих мер. Ежегодно с 2014 года продолжаются санкции, введенные в связи с Крымом, и мы ни разу не отказывались от них. Но когда речь идет об индивидуальных санкциях, премьер-министр хорошо пояснил, какие угрозы мы видим в этом случае", - заявил Залкалиани на брифинге.По его словам, все возможные опасности обсуждаются с зарубежными партнерами. Залкалиани отметил, что члены грузинского правительства, которые приняли решение не присоединяться к введенным Западом экономическим и финансовым санкциям против РФ, являются не меньшими патриотами, чем другие, наоборот, они выражают ответственность перед народом."Когда стоят в 40 км (российские войска - ред.) им не нужна дополнительная мобилизация, которая была осуществлена на Украине. Они рядом, результат оккупации виден с автомагистрали. Им понадобится несколько минут, чтобы перевернуть всю Грузию наизнанку... Нас заставляет говорить ответственность. Я не хочу видеть в Грузии то, что видел в 2008 году. Я не хочу видеть идущие на Тбилиси российские танки. Не хочу бомбардировку столицы и аэропорта. Не хочу то сложнейшие положение, когда грузин выдворяли из России грузовым самолетом", - заявил Залкалиани.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года - во время президентства Михаила Саакашвили - обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Кирилл Волков

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