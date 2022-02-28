Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/gruziya-1775600755.html
В Тбилиси объяснили отказ от санкций нежеланием повторять события 2008 года
В Тбилиси объяснили отказ от санкций нежеланием повторять события 2008 года - РИА Новости, 28.02.2022
В Тбилиси объяснили отказ от санкций нежеланием повторять события 2008 года
Грузия не хочет повторения войны 2008 года, заявил в понедельник глава МИД страны Давид Залкалиани, комментируя отказ Тбилиси вводить санкции против РФ. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:06
2022-02-28T16:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
грузия
мид грузии
украина
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575522277_0:527:2703:2048_1920x0_80_0_0_2f49d57a21b6b44022fe4ed2f2ae3d7f.jpg
ТБИЛИСИ, 28 фев - РИА Новости. Грузия не хочет повторения войны 2008 года, заявил в понедельник глава МИД страны Давид Залкалиани, комментируя отказ Тбилиси вводить санкции против РФ.Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединиться к введенным финансовым и экономическим санкциям Запада против России. В Тбилиси проходят акции протеста с требованием отставки премьера после его слов о том, что Грузия не присоединится к введенным Западом экономическим санкциям против РФ."Грузия никогда не отступает назад от строгих мер. Ежегодно с 2014 года продолжаются санкции, введенные в связи с Крымом, и мы ни разу не отказывались от них. Но когда речь идет об индивидуальных санкциях, премьер-министр хорошо пояснил, какие угрозы мы видим в этом случае", - заявил Залкалиани на брифинге.По его словам, все возможные опасности обсуждаются с зарубежными партнерами. Залкалиани отметил, что члены грузинского правительства, которые приняли решение не присоединяться к введенным Западом экономическим и финансовым санкциям против РФ, являются не меньшими патриотами, чем другие, наоборот, они выражают ответственность перед народом."Когда стоят в 40 км (российские войска - ред.) им не нужна дополнительная мобилизация, которая была осуществлена на Украине. Они рядом, результат оккупации виден с автомагистрали. Им понадобится несколько минут, чтобы перевернуть всю Грузию наизнанку... Нас заставляет говорить ответственность. Я не хочу видеть в Грузии то, что видел в 2008 году. Я не хочу видеть идущие на Тбилиси российские танки. Не хочу бомбардировку столицы и аэропорта. Не хочу то сложнейшие положение, когда грузин выдворяли из России грузовым самолетом", - заявил Залкалиани.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года - во время президентства Михаила Саакашвили - обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775525241.html
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775534358.html
https://ria.ru/20220221/donbass-1774126058.html
россия
грузия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575522277_31:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_9e4d068344b28a83615165fad3e2bae7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, грузия, мид грузии, украина, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
16:06 28.02.2022 (обновлено: 16:10 28.02.2022)
 
В Тбилиси объяснили отказ от санкций нежеланием повторять события 2008 года

Глава МИД Грузии Залкалиани объяснил отказ от санкций нежеланием повторять войну 2008 года

© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанк"Кладбище" автомобилей, в каждом из которых во время военных действий в августе 2008 года погибли жители города Цхинвали
Кладбище автомобилей, в каждом из которых во время военных действий в августе 2008 года погибли жители города Цхинвали - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
"Кладбище" автомобилей, в каждом из которых во время военных действий в августе 2008 года погибли жители города Цхинвали. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 28 фев - РИА Новости. Грузия не хочет повторения войны 2008 года, заявил в понедельник глава МИД страны Давид Залкалиани, комментируя отказ Тбилиси вводить санкции против РФ.
Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединиться к введенным финансовым и экономическим санкциям Запада против России. В Тбилиси проходят акции протеста с требованием отставки премьера после его слов о том, что Грузия не присоединится к введенным Западом экономическим санкциям против РФ.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
11:59
В Грузии объяснили отказ присоединиться к санкциям против России
"Грузия никогда не отступает назад от строгих мер. Ежегодно с 2014 года продолжаются санкции, введенные в связи с Крымом, и мы ни разу не отказывались от них. Но когда речь идет об индивидуальных санкциях, премьер-министр хорошо пояснил, какие угрозы мы видим в этом случае", - заявил Залкалиани на брифинге.
По его словам, все возможные опасности обсуждаются с зарубежными партнерами. Залкалиани отметил, что члены грузинского правительства, которые приняли решение не присоединяться к введенным Западом экономическим и финансовым санкциям против РФ, являются не меньшими патриотами, чем другие, наоборот, они выражают ответственность перед народом.
"Когда стоят в 40 км (российские войска - ред.) им не нужна дополнительная мобилизация, которая была осуществлена на Украине. Они рядом, результат оккупации виден с автомагистрали. Им понадобится несколько минут, чтобы перевернуть всю Грузию наизнанку... Нас заставляет говорить ответственность. Я не хочу видеть в Грузии то, что видел в 2008 году. Я не хочу видеть идущие на Тбилиси российские танки. Не хочу бомбардировку столицы и аэропорта. Не хочу то сложнейшие положение, когда грузин выдворяли из России грузовым самолетом", - заявил Залкалиани.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
12:32
Премьер Грузии заявил о неэффективности санкций против России
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года - во время президентства Михаила Саакашвили - обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 17:48
Медведев сравнил ситуацию с Донбассом с событиями 2008 года
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияГрузияМИД ГрузииУкраинаСанкции в отношении РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала