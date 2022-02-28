В Южной Осетии сообщили об усилении режима охраны на границе с Грузией
КГБ Южной Осетии сообщает об усилении режима охраны границы с Грузией
Грузинский КПП в районе южноосетинской границы
ЦХИНВАЛ, 28 фев – РИА Новости. Комитет госбезопасности Южной Осетии сообщил в понедельник об усилении режима охраны границы республики с Грузией из-за ситуации на Украине и возможных провокаций со стороны Тбилиси.
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что в Грузии неподалеку от границ с Южной Осетией идет концентрация техники.
"Усилен режим охраны югоосетино-грузинской границы. Следует отметить, что аналогичные действия предприняты грузинской стороной. Оперативная обстановка на границе изменений в направлении ее обострения не претерпела, инцидентов и провокаций не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что охрана границы усилена в рамках указаний президента Южной Осетии в связи с резким обострением военно-политической ситуации на украинском направлении и возможными провокационными действиями официального Тбилиси.
"Ситуация в Грузии в целом стабильная. Ряд оппозиционных партий и движений провели уличные акции в "поддержку Украины", в том числе в Тбилиси и Батуми. Руководство Грузии и местная элита действия Российской Федерации на украинском направлении оценили негативно, однако от резких провокационных высказываний и оценок воздерживаются. К санкциям в отношении РФ Грузия не присоединилась", - уточнили в КГБ.
Ранее в республике был создан оперативный штаб из-за ситуации на Украине во исполнение Договора между государствами о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года, а в войсках Южной Осетии объявлена боевая тревога.
21 февраля, 18:32В миреМедведев сравнил ЛНР и ДНР с Абхазией и Южной Осетией
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР, которые провозгласили независимость от Киева еще в 2014 году, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.