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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/granitsa-1775578639.html
В Южной Осетии сообщили об усилении режима охраны на границе с Грузией
В Южной Осетии сообщили об усилении режима охраны на границе с Грузией - РИА Новости, 28.02.2022
В Южной Осетии сообщили об усилении режима охраны на границе с Грузией
Комитет госбезопасности Южной Осетии сообщил в понедельник об усилении режима охраны границы республики с Грузией из-за ситуации на Украине и возможных... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:52
2022-02-28T14:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
анатолий бибилов
дмитрий песков
владимир путин
южная осетия
россия
грузия
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ЦХИНВАЛ, 28 фев – РИА Новости. Комитет госбезопасности Южной Осетии сообщил в понедельник об усилении режима охраны границы республики с Грузией из-за ситуации на Украине и возможных провокаций со стороны Тбилиси.Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что в Грузии неподалеку от границ с Южной Осетией идет концентрация техники.Отмечается, что охрана границы усилена в рамках указаний президента Южной Осетии в связи с резким обострением военно-политической ситуации на украинском направлении и возможными провокационными действиями официального Тбилиси."Ситуация в Грузии в целом стабильная. Ряд оппозиционных партий и движений провели уличные акции в "поддержку Украины", в том числе в Тбилиси и Батуми. Руководство Грузии и местная элита действия Российской Федерации на украинском направлении оценили негативно, однако от резких провокационных высказываний и оценок воздерживаются. К санкциям в отношении РФ Грузия не присоединилась", - уточнили в КГБ.Ранее в республике был создан оперативный штаб из-за ситуации на Украине во исполнение Договора между государствами о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года, а в войсках Южной Осетии объявлена боевая тревога.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР, которые провозгласили независимость от Киева еще в 2014 году, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220221/medvedev-1774145245.html
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в мире, анатолий бибилов, дмитрий песков, владимир путин, южная осетия, россия, грузия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
14:52 28.02.2022
 
В Южной Осетии сообщили об усилении режима охраны на границе с Грузией

КГБ Южной Осетии сообщает об усилении режима охраны границы с Грузией

© РИА НовостиГрузинский КПП в районе южноосетинской границы
Грузинский КПП в районе южноосетинской границы - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости
Грузинский КПП в районе южноосетинской границы
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ЦХИНВАЛ, 28 фев – РИА Новости. Комитет госбезопасности Южной Осетии сообщил в понедельник об усилении режима охраны границы республики с Грузией из-за ситуации на Украине и возможных провокаций со стороны Тбилиси.
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что в Грузии неподалеку от границ с Южной Осетией идет концентрация техники.

"Усилен режим охраны югоосетино-грузинской границы. Следует отметить, что аналогичные действия предприняты грузинской стороной. Оперативная обстановка на границе изменений в направлении ее обострения не претерпела, инцидентов и провокаций не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что охрана границы усилена в рамках указаний президента Южной Осетии в связи с резким обострением военно-политической ситуации на украинском направлении и возможными провокационными действиями официального Тбилиси.
"Ситуация в Грузии в целом стабильная. Ряд оппозиционных партий и движений провели уличные акции в "поддержку Украины", в том числе в Тбилиси и Батуми. Руководство Грузии и местная элита действия Российской Федерации на украинском направлении оценили негативно, однако от резких провокационных высказываний и оценок воздерживаются. К санкциям в отношении РФ Грузия не присоединилась", - уточнили в КГБ.
Ранее в республике был создан оперативный штаб из-за ситуации на Украине во исполнение Договора между государствами о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года, а в войсках Южной Осетии объявлена боевая тревога.
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В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАнатолий БибиловДмитрий ПесковВладимир ПутинЮжная ОсетияРоссияГрузияСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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