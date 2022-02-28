23:17 28.02.2022 (обновлено: 23:18 28.02.2022)
В ДНР заявили об 11 пострадавших при обстреле Горловки
Представительство ДНР в СЦКК сообщило об 11 пострадавших при обстреле Горловки
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом поврежденный в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке
Дом поврежденный в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке
ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Количество пострадавших при обстреле общежития в Горловке в ДНР возросло до 11 человек, сообщает представительство республики в СЦКК.
Ранее сообщалось о четырех погибших и десяти пострадавших.
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"По уточненной информации, в результате обстрела н.п. Горловка ранен еще один мирный житель 1985 г.р.", - говорится в заявлении представительства в Telegram. Отмечается, что информация по пострадавшим уточняется.
Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка.
На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов самопровозглашенной ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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