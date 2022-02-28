https://ria.ru/20220228/gorlovka-1775695639.html

В ДНР заявили об 11 пострадавших при обстреле Горловки

В ДНР заявили об 11 пострадавших при обстреле Горловки - РИА Новости, 28.02.2022

В ДНР заявили об 11 пострадавших при обстреле Горловки

Количество пострадавших при обстреле общежития в Горловке в ДНР возросло до 11 человек, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T23:17

2022-02-28T23:17

2022-02-28T23:18

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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горловка

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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Количество пострадавших при обстреле общежития в Горловке в ДНР возросло до 11 человек, сообщает представительство республики в СЦКК.Ранее сообщалось о четырех погибших и десяти пострадавших."По уточненной информации, в результате обстрела н.п. Горловка ранен еще один мирный житель 1985 г.р.", - говорится в заявлении представительства в Telegram. Отмечается, что информация по пострадавшим уточняется.Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка.На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов самопровозглашенной ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

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украина

горловка

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, горловка