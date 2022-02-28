https://ria.ru/20220228/gaz-1775631289.html

Италия ищет дополнительные поставки газа, заявил глава МИД

Италия ищет дополнительные поставки газа, заявил глава МИД - РИА Новости, 28.02.2022

Италия ищет дополнительные поставки газа, заявил глава МИД

Италия решительно настроена на то, чтобы справиться с последствиями антироссийских санкций в связи с кризисом вокруг Украины, и намерена увеличить... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:51

2022-02-28T17:51

2022-02-28T17:51

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

италия

алжир (республика)

мид италии

луиджи ди майо

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РИМ, 28 фев - РИА Новости. Италия решительно настроена на то, чтобы справиться с последствиями антироссийских санкций в связи с кризисом вокруг Украины, и намерена увеличить энергетические поставки от различных международных партнеров, заявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо."Итальянское правительство твердо намерено противостоять любым последствиям санкций против России. Наша цель - защитить итальянские семьи и бизнес от последствий этой ужасной войны", - заявил он в ходе визита в Алжир.По словам министра, заявление которого транслировалось в Facebook итальянского МИД, последствия кризиса могут отразиться на итальянской и общеевропейской энергетической безопасности, для чего необходимо "увеличить поставки от различных международных партнеров, среди которых Алжир имеет важнейшее значение".Ди Майо подчеркнул, что в поездке в Алжир его сопровождает глава нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци, "чье присутствие подтверждает готовность вести переговоры и в быстрые сроки реализовать дополнительные поставки газа".На минувшей неделе премьер страны Марио Драги заявил, что Италия в связи с санкциями против России по обострению на Украине планирует увеличить поставки газа из других стран. По его словам, правительство намерено работать над увеличением поставок из газопроводов, которые загружены не полностью, упомянув в этой связи каналы из Азербайджана, Алжира, Туниса и Ливии.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/potok-1775122850.html

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

россия

италия

алжир (республика)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, италия, алжир (республика), мид италии, луиджи ди майо