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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/gaz-1775631289.html
Италия ищет дополнительные поставки газа, заявил глава МИД
Италия ищет дополнительные поставки газа, заявил глава МИД - РИА Новости, 28.02.2022
Италия ищет дополнительные поставки газа, заявил глава МИД
Италия решительно настроена на то, чтобы справиться с последствиями антироссийских санкций в связи с кризисом вокруг Украины, и намерена увеличить... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:51
2022-02-28T17:51
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
италия
алжир (республика)
мид италии
луиджи ди майо
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РИМ, 28 фев - РИА Новости. Италия решительно настроена на то, чтобы справиться с последствиями антироссийских санкций в связи с кризисом вокруг Украины, и намерена увеличить энергетические поставки от различных международных партнеров, заявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо."Итальянское правительство твердо намерено противостоять любым последствиям санкций против России. Наша цель - защитить итальянские семьи и бизнес от последствий этой ужасной войны", - заявил он в ходе визита в Алжир.По словам министра, заявление которого транслировалось в Facebook итальянского МИД, последствия кризиса могут отразиться на итальянской и общеевропейской энергетической безопасности, для чего необходимо "увеличить поставки от различных международных партнеров, среди которых Алжир имеет важнейшее значение".Ди Майо подчеркнул, что в поездке в Алжир его сопровождает глава нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци, "чье присутствие подтверждает готовность вести переговоры и в быстрые сроки реализовать дополнительные поставки газа".На минувшей неделе премьер страны Марио Драги заявил, что Италия в связи с санкциями против России по обострению на Украине планирует увеличить поставки газа из других стран. По его словам, правительство намерено работать над увеличением поставок из газопроводов, которые загружены не полностью, упомянув в этой связи каналы из Азербайджана, Алжира, Туниса и Ливии.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/potok-1775122850.html
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
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россия
италия
алжир (республика)
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экономика, россия, италия, алжир (республика), мид италии, луиджи ди майо
17:51 28.02.2022
 
Италия ищет дополнительные поставки газа, заявил глава МИД

Глава МИД Ди Майо: Италия ищет дополнительные поставки газа из-за ситуации на Украине

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Архивное фото
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РИМ, 28 фев - РИА Новости. Италия решительно настроена на то, чтобы справиться с последствиями антироссийских санкций в связи с кризисом вокруг Украины, и намерена увеличить энергетические поставки от различных международных партнеров, заявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.
"Итальянское правительство твердо намерено противостоять любым последствиям санкций против России. Наша цель - защитить итальянские семьи и бизнес от последствий этой ужасной войны", - заявил он в ходе визита в Алжир.
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По словам министра, заявление которого транслировалось в Facebook итальянского МИД, последствия кризиса могут отразиться на итальянской и общеевропейской энергетической безопасности, для чего необходимо "увеличить поставки от различных международных партнеров, среди которых Алжир имеет важнейшее значение".
Ди Майо подчеркнул, что в поездке в Алжир его сопровождает глава нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци, "чье присутствие подтверждает готовность вести переговоры и в быстрые сроки реализовать дополнительные поставки газа".
На минувшей неделе премьер страны Марио Драги заявил, что Италия в связи с санкциями против России по обострению на Украине планирует увеличить поставки газа из других стран. По его словам, правительство намерено работать над увеличением поставок из газопроводов, которые загружены не полностью, упомянув в этой связи каналы из Азербайджана, Алжира, Туниса и Ливии.
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Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияИталияАлжир (республика)МИД ИталииЛуиджи Ди Майо
 
 
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