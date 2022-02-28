Италия ищет дополнительные поставки газа, заявил глава МИД
Глава МИД Ди Майо: Италия ищет дополнительные поставки газа из-за ситуации на Украине
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Архивное фото
РИМ, 28 фев - РИА Новости. Италия решительно настроена на то, чтобы справиться с последствиями антироссийских санкций в связи с кризисом вокруг Украины, и намерена увеличить энергетические поставки от различных международных партнеров, заявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.
По словам министра, заявление которого транслировалось в Facebook итальянского МИД, последствия кризиса могут отразиться на итальянской и общеевропейской энергетической безопасности, для чего необходимо "увеличить поставки от различных международных партнеров, среди которых Алжир имеет важнейшее значение".
Ди Майо подчеркнул, что в поездке в Алжир его сопровождает глава нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци, "чье присутствие подтверждает готовность вести переговоры и в быстрые сроки реализовать дополнительные поставки газа".
На минувшей неделе премьер страны Марио Драги заявил, что Италия в связи с санкциями против России по обострению на Украине планирует увеличить поставки газа из других стран. По его словам, правительство намерено работать над увеличением поставок из газопроводов, которые загружены не полностью, упомянув в этой связи каналы из Азербайджана, Алжира, Туниса и Ливии.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
27 февраля, 08:00Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины