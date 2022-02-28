https://ria.ru/20220228/fosfor-1775577280.html

Онищенко рассказал об опасности применения ВСУ фосфорных боеприпасов

Онищенко рассказал об опасности применения ВСУ фосфорных боеприпасов - РИА Новости, 28.02.2022

Онищенко рассказал об опасности применения ВСУ фосфорных боеприпасов

В результате применения украинскими военными боеприпасов, начиненных фосфором, земля будет хуже, чем в пустыне, на ней не останется ничего живого, заявил... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:46

2022-02-28T14:46

2022-02-28T14:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

геннадий онищенко

игорь конашенков

луганская народная республика

владимир путин

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В результате применения украинскими военными боеприпасов, начиненных фосфором, земля будет хуже, чем в пустыне, на ней не останется ничего живого, заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.Подразделения украинской армии, отчаявшись сдержать наступление российской группировки, в пригородах Киева вблизи аэродрома Гостомель начали массовое применение запрещенных международным правом боеприпасов, начиненных фосфором, заявил ранее журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Фосфорные бомбы эти идиоты взрывают на территории Украины, а там остается все. Это даже не пустыня Сахара, там вообще ничего живого не остается, в Сахаре еще ящерицы бегают, а там ничего не остается", - сказал Онищенко в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775408761.html

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украина

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, геннадий онищенко, игорь конашенков, луганская народная республика, владимир путин, киев