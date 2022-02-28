Онищенко рассказал об опасности применения ВСУ фосфорных боеприпасов
Онищенко о фосфорных боеприпасах украинских военных: на земле не остается ничего живого
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В результате применения украинскими военными боеприпасов, начиненных фосфором, земля будет хуже, чем в пустыне, на ней не останется ничего живого, заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
Подразделения украинской армии, отчаявшись сдержать наступление российской группировки, в пригородах Киева вблизи аэродрома Гостомель начали массовое применение запрещенных международным правом боеприпасов, начиненных фосфором, заявил ранее журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Екатерина Зайцева