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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/fosfor-1775577280.html
Онищенко рассказал об опасности применения ВСУ фосфорных боеприпасов
Онищенко рассказал об опасности применения ВСУ фосфорных боеприпасов - РИА Новости, 28.02.2022
Онищенко рассказал об опасности применения ВСУ фосфорных боеприпасов
В результате применения украинскими военными боеприпасов, начиненных фосфором, земля будет хуже, чем в пустыне, на ней не останется ничего живого, заявил... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:46
2022-02-28T14:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
геннадий онищенко
игорь конашенков
луганская народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В результате применения украинскими военными боеприпасов, начиненных фосфором, земля будет хуже, чем в пустыне, на ней не останется ничего живого, заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.Подразделения украинской армии, отчаявшись сдержать наступление российской группировки, в пригородах Киева вблизи аэродрома Гостомель начали массовое применение запрещенных международным правом боеприпасов, начиненных фосфором, заявил ранее журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Фосфорные бомбы эти идиоты взрывают на территории Украины, а там остается все. Это даже не пустыня Сахара, там вообще ничего живого не остается, в Сахаре еще ящерицы бегают, а там ничего не остается", - сказал Онищенко в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, геннадий онищенко, игорь конашенков, луганская народная республика, владимир путин, киев
14:46 28.02.2022
 
Онищенко рассказал об опасности применения ВСУ фосфорных боеприпасов

Онищенко о фосфорных боеприпасах украинских военных: на земле не остается ничего живого

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В результате применения украинскими военными боеприпасов, начиненных фосфором, земля будет хуже, чем в пустыне, на ней не останется ничего живого, заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
Подразделения украинской армии, отчаявшись сдержать наступление российской группировки, в пригородах Киева вблизи аэродрома Гостомель начали массовое применение запрещенных международным правом боеприпасов, начиненных фосфором, заявил ранее журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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"Фосфорные бомбы эти идиоты взрывают на территории Украины, а там остается все. Это даже не пустыня Сахара, там вообще ничего живого не остается, в Сахаре еще ящерицы бегают, а там ничего не остается", - сказал Онищенко в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаГеннадий ОнищенкоИгорь КонашенковЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинКиев
 
 
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