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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/feyki-1775658153.html
Небензя обвинил Запад в раздувании фейков вокруг операции России на Украине
Небензя обвинил Запад в раздувании фейков вокруг операции России на Украине - РИА Новости, 28.02.2022
Небензя обвинил Запад в раздувании фейков вокруг операции России на Украине
Запад раздувает пузырь дезинформации вокруг российской спецоперации по демилитаризации на Украине, заявил на сессии Генассамблеи ООН постпред РФ при ООН Василий РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T19:31
2022-02-28T19:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
оон
василий небензя
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы рф
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ООН, 28 фев – РИА Новости. Запад раздувает пузырь дезинформации вокруг российской спецоперации по демилитаризации на Украине, заявил на сессии Генассамблеи ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Вокруг российской специальной военной операции нагнетается пузырь лжи, фейков и дезинформации. В частности, именно разрушенные вооруженными силами Украины и националистами дома в Донбассе западные СМИ сейчас чаще всего беззастенчиво выдают за последствия нашей военной операции на Украине", - сказал Небензя."Мы постоянно слышим вранье и фейки о неизбирательной бомбардировке украинских городов, больниц, школ и детских садов. Российская армия не угрожает мирным жителям Украины, не обстреливает мирные объекты", - заявил он. Ранее постпред Украины Сергей Кислица обвинил РФ в нанесении ударов по гражданской инфраструктуре.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/feyki-1775625394.html
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в мире, россия, оон, василий небензя, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф
19:31 28.02.2022
 
Небензя обвинил Запад в раздувании фейков вокруг операции России на Украине

Постпред при ООН Небензя обвинил Запад в раздувании фейков об операции России на Украине

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 28 фев – РИА Новости. Запад раздувает пузырь дезинформации вокруг российской спецоперации по демилитаризации на Украине, заявил на сессии Генассамблеи ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Вокруг российской специальной военной операции нагнетается пузырь лжи, фейков и дезинформации. В частности, именно разрушенные вооруженными силами Украины и националистами дома в Донбассе западные СМИ сейчас чаще всего беззастенчиво выдают за последствия нашей военной операции на Украине", - сказал Небензя.
Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 17:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Госдуме заявили об огромном количестве фейков о военной операции России
"Мы постоянно слышим вранье и фейки о неизбирательной бомбардировке украинских городов, больниц, школ и детских садов. Российская армия не угрожает мирным жителям Украины, не обстреливает мирные объекты", - заявил он. Ранее постпред Украины Сергей Кислица обвинил РФ в нанесении ударов по гражданской инфраструктуре.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Жительница во дворе жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 08:00
Геноцид, над которым смеется Европа
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияООНВасилий НебензяСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы РФ
 
 
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