Небензя обвинил Запад в раздувании фейков вокруг операции России на Украине
Постпред при ООН Небензя обвинил Запад в раздувании фейков об операции России на Украине
© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
ООН, 28 фев – РИА Новости. Запад раздувает пузырь дезинформации вокруг российской спецоперации по демилитаризации на Украине, заявил на сессии Генассамблеи ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Вокруг российской специальной военной операции нагнетается пузырь лжи, фейков и дезинформации. В частности, именно разрушенные вооруженными силами Украины и националистами дома в Донбассе западные СМИ сейчас чаще всего беззастенчиво выдают за последствия нашей военной операции на Украине", - сказал Небензя.
"Мы постоянно слышим вранье и фейки о неизбирательной бомбардировке украинских городов, больниц, школ и детских садов. Российская армия не угрожает мирным жителям Украины, не обстреливает мирные объекты", - заявил он. Ранее постпред Украины Сергей Кислица обвинил РФ в нанесении ударов по гражданской инфраструктуре.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Вчера, 08:00Геноцид, над которым смеется Европа