https://ria.ru/20220228/feyki-1775658153.html

Небензя обвинил Запад в раздувании фейков вокруг операции России на Украине

Небензя обвинил Запад в раздувании фейков вокруг операции России на Украине - РИА Новости, 28.02.2022

Небензя обвинил Запад в раздувании фейков вокруг операции России на Украине

Запад раздувает пузырь дезинформации вокруг российской спецоперации по демилитаризации на Украине, заявил на сессии Генассамблеи ООН постпред РФ при ООН Василий РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T19:31

2022-02-28T19:31

2022-02-28T19:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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василий небензя

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы рф

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ООН, 28 фев – РИА Новости. Запад раздувает пузырь дезинформации вокруг российской спецоперации по демилитаризации на Украине, заявил на сессии Генассамблеи ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Вокруг российской специальной военной операции нагнетается пузырь лжи, фейков и дезинформации. В частности, именно разрушенные вооруженными силами Украины и националистами дома в Донбассе западные СМИ сейчас чаще всего беззастенчиво выдают за последствия нашей военной операции на Украине", - сказал Небензя."Мы постоянно слышим вранье и фейки о неизбирательной бомбардировке украинских городов, больниц, школ и детских садов. Российская армия не угрожает мирным жителям Украины, не обстреливает мирные объекты", - заявил он. Ранее постпред Украины Сергей Кислица обвинил РФ в нанесении ударов по гражданской инфраструктуре.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/feyki-1775625394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, оон, василий небензя, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф