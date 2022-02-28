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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/feyki-1775625394.html
В Госдуме заявили об огромном количестве фейков о военной операции России
В Госдуме заявили об огромном количестве фейков о военной операции России - РИА Новости, 28.02.2022
В Госдуме заявили об огромном количестве фейков о военной операции России
Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что в комитете фиксируют вал фейковых новостей о ходе специальной... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:30
2022-02-28T17:43
обострение ситуации в днр и лнр
россия
общество
технологии
госдума рф
украина
ситуация в днр и лнр
василий пискарев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что в комитете фиксируют вал фейковых новостей о ходе специальной военной операции на Украине, эта информация будет проанализирована."Мы фиксируем огромное количество, просто вал фейковых новостей о ходе специальной военной операции, о количестве потерь и т.д. Понятно, что большинство из них генерируется на Украине. Тем не менее, они охотно распространяются целым рядом российских СМИ, а также пользователями в соцсетях", - сказал Пискарев, которого цитирует его пресс-служба. В комитете сейчас анализируют эту информацию, добавил парламентарий."Необходимо проработать вопрос о введении ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ. ... Вопрос планируем обсудить совместно с коллегами из комитета по обороне, с депутатами всех фракций. Очевидно, что необходимы законодательные решения. ... Такие фейки деморализуют общество, подрывают доверие к Российской армии и силовым структурам, а, главное, это огромный удар по родным и близким бойцов", - добавил Пискарев.Он напомнил, что в действующем законодательстве - в КоАП и в УК РФ - уже есть ответственность за распространение заведомо ложной информации. "Речь идет о чрезвычайных ситуациях, о терактах, когда такая информация может создать панику. Также два года назад мы дополнительно ввели ответственность за распространение заведомо ложной общественно значимой информации о пандемии. Считаю, что эти же статьи можно дополнить положением об ответственности за искажение цели, роли и задач Вооруженных сил РФ, а также других формирований во время специальных военных и иных операций", - отметил он. Политик подчеркнул, что, если инициатива будет поддержана коллегами, она будет внесена для рассмотрения в Госдуму в соответствии с регламентом.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, общество, технологии, госдума рф, украина, ситуация в днр и лнр, василий пискарев
17:30 28.02.2022 (обновлено: 17:43 28.02.2022)
 
В Госдуме заявили об огромном количестве фейков о военной операции России

Депутат Пискарев призвал ввести ответственность за фейки о действиях российской армии

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкВасилий Пискарев
Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Василий Пискарев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что в комитете фиксируют вал фейковых новостей о ходе специальной военной операции на Украине, эта информация будет проанализирована.
"Мы фиксируем огромное количество, просто вал фейковых новостей о ходе специальной военной операции, о количестве потерь и т.д. Понятно, что большинство из них генерируется на Украине. Тем не менее, они охотно распространяются целым рядом российских СМИ, а также пользователями в соцсетях", - сказал Пискарев, которого цитирует его пресс-служба. В комитете сейчас анализируют эту информацию, добавил парламентарий.
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"Необходимо проработать вопрос о введении ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ. ... Вопрос планируем обсудить совместно с коллегами из комитета по обороне, с депутатами всех фракций. Очевидно, что необходимы законодательные решения. ... Такие фейки деморализуют общество, подрывают доверие к Российской армии и силовым структурам, а, главное, это огромный удар по родным и близким бойцов", - добавил Пискарев.
Он напомнил, что в действующем законодательстве - в КоАП и в УК РФ - уже есть ответственность за распространение заведомо ложной информации. "Речь идет о чрезвычайных ситуациях, о терактах, когда такая информация может создать панику. Также два года назад мы дополнительно ввели ответственность за распространение заведомо ложной общественно значимой информации о пандемии. Считаю, что эти же статьи можно дополнить положением об ответственности за искажение цели, роли и задач Вооруженных сил РФ, а также других формирований во время специальных военных и иных операций", - отметил он. Политик подчеркнул, что, если инициатива будет поддержана коллегами, она будет внесена для рассмотрения в Госдуму в соответствии с регламентом.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
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