17:30 28.02.2022 (обновлено: 17:43 28.02.2022)
В Госдуме заявили об огромном количестве фейков о военной операции России
Депутат Пискарев призвал ввести ответственность за фейки о действиях российской армии
Василий Пискарев
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что в комитете фиксируют вал фейковых новостей о ходе специальной военной операции на Украине, эта информация будет проанализирована.
"Мы фиксируем огромное количество, просто вал фейковых новостей о ходе специальной военной операции, о количестве потерь и т.д. Понятно, что большинство из них генерируется на Украине. Тем не менее, они охотно распространяются целым рядом российских СМИ, а также пользователями в соцсетях", - сказал Пискарев, которого цитирует его пресс-служба. В комитете сейчас анализируют эту информацию, добавил парламентарий.
"Необходимо проработать вопрос о введении ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ. ... Вопрос планируем обсудить совместно с коллегами из комитета по обороне, с депутатами всех фракций. Очевидно, что необходимы законодательные решения. ... Такие фейки деморализуют общество, подрывают доверие к Российской армии и силовым структурам, а, главное, это огромный удар по родным и близким бойцов", - добавил Пискарев.
Он напомнил, что в действующем законодательстве - в КоАП и в УК РФ - уже есть ответственность за распространение заведомо ложной информации. "Речь идет о чрезвычайных ситуациях, о терактах, когда такая информация может создать панику. Также два года назад мы дополнительно ввели ответственность за распространение заведомо ложной общественно значимой информации о пандемии. Считаю, что эти же статьи можно дополнить положением об ответственности за искажение цели, роли и задач Вооруженных сил РФ, а также других формирований во время специальных военных и иных операций", - отметил он. Политик подчеркнул, что, если инициатива будет поддержана коллегами, она будет внесена для рассмотрения в Госдуму в соответствии с регламентом.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
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