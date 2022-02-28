https://ria.ru/20220228/eskalatsiya-1775714724.html
В ДНР заявили о гибели 20 мирных жителей за 12 дней эскалации
В ДНР заявили о гибели 20 мирных жителей за 12 дней эскалации - РИА Новости, 01.03.2022
В ДНР заявили о гибели 20 мирных жителей за 12 дней эскалации
За 12 дней эскалации в ДНР погибли 20 мирных жителей, 62 пострадали, сообщает представительство в СЦКК. РИА Новости, 01.03.2022
2022-02-28T21:46
2022-02-28T21:46
2022-03-01T03:42
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
в мире
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. За 12 дней эскалации в ДНР погибли 20 мирных жителей, 62 пострадали, сообщает представительство в СЦКК."Погибли 20 мирных жителей, из них пять - за сегодняшний день. Ранения различной степени тяжести получили 62 мирных жителя, в том числе двое детей", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Отмечается, что за 12 дней со стороны ВФУ зафиксировано 678 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 561.За 12 дней эскалации со стороны украинских войск в Донецкой народной республике повреждено почти 300 жилых домов, около 150 объектов инфраструктуры, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 12 дней повреждено: 297 жилых домостроений; 144 объекта гражданской инфраструктуры, в том числе 6 медицинских, 13 образовательных учреждений, 10 объектов соцобеспечения, 9 объектов критической инфраструктуры, объекты электро, - водо и газоснабжения, 41 транспортное средство", - говорится в сообщении.Отмечается, что "противник не прекращает огневую активность по всей линии боевого соприкосновения, обстреливая объекты гражданской инфраструктуры и жилой сектор".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, в мире, ситуация в днр и лнр
21:46 28.02.2022 (обновлено: 03:42 01.03.2022)
В ДНР заявили о гибели 20 мирных жителей за 12 дней эскалации
Представительство ДНР в СЦКК: 20 мирных жителей погибли в республике за 12 дней эскалации
ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости.
За 12 дней эскалации в ДНР погибли 20 мирных жителей, 62 пострадали, сообщает
представительство в СЦКК.
"Погибли 20 мирных жителей, из них пять - за сегодняшний день. Ранения различной степени тяжести получили 62 мирных жителя, в том числе двое детей", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
Отмечается, что за 12 дней со стороны ВФУ зафиксировано 678 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 561.
За 12 дней эскалации со стороны украинских войск в Донецкой народной республике
повреждено почти 300 жилых домов, около 150 объектов инфраструктуры, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК
).
Бросают машины и оружие: как украинские военные отступают с позиций в ДНР
1 из 12
Украинские военные, отступая, бросают технику, боеприпасы и имущество.
2 из 12
Там, где недавно были ВСУ, остались лишь противотанковые выстрелы к РПГ, гранаты и патроны.
3 из 12
По состоянию на 28 февраля подразделения ДНР взяли под контроль 18 населенных пунктов. Один из них — Николаевка.
4 из 12
Те жители Николаевки, кто не уехал из села, во время боевых действий прятались в подвалах.
5 из 12
Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики в селе Николаевка.
6 из 12
Военнослужащие возле машины, поврежденной в результате обстрела украинскими реактивными системами залпового огня.
7 из 12
Боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения.
8 из 12
С начала операции уничтожено 1114 объектов украинской военной инфраструктуры.
9 из 12
Военнослужащий народной милиции ДНР наносит знак "Z" на бронетехнику под Волновахой.
10 из 12
Сгоревшие автомобили в районе Николаевки.
11 из 12
Наступление идет по плану, заявляет Народная милиция ДНР.
12 из 12
Военнослужащие водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации в Николаевке.
1 из 12
Украинские военные, отступая, бросают технику, боеприпасы и имущество.
2 из 12
Там, где недавно были ВСУ, остались лишь противотанковые выстрелы к РПГ, гранаты и патроны.
3 из 12
По состоянию на 28 февраля подразделения ДНР взяли под контроль 18 населенных пунктов. Один из них — Николаевка.
4 из 12
Те жители Николаевки, кто не уехал из села, во время боевых действий прятались в подвалах.
5 из 12
Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики в селе Николаевка.
6 из 12
Военнослужащие возле машины, поврежденной в результате обстрела украинскими реактивными системами залпового огня.
7 из 12
Боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения.
8 из 12
С начала операции уничтожено 1114 объектов украинской военной инфраструктуры.
9 из 12
Военнослужащий народной милиции ДНР наносит знак "Z" на бронетехнику под Волновахой.
10 из 12
Сгоревшие автомобили в районе Николаевки.
11 из 12
Наступление идет по плану, заявляет Народная милиция ДНР.
12 из 12
Военнослужащие водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации в Николаевке.
"За 12 дней повреждено: 297 жилых домостроений; 144 объекта гражданской инфраструктуры, в том числе 6 медицинских, 13 образовательных учреждений, 10 объектов соцобеспечения, 9 объектов критической инфраструктуры, объекты электро, - водо и газоснабжения, 41 транспортное средство", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "противник не прекращает огневую активность по всей линии боевого соприкосновения, обстреливая объекты гражданской инфраструктуры и жилой сектор".
Россия
начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР и ЛНР
. Но об оккупации Украины
речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев
блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.