https://ria.ru/20220228/eskalatsiya-1775714724.html

В ДНР заявили о гибели 20 мирных жителей за 12 дней эскалации

В ДНР заявили о гибели 20 мирных жителей за 12 дней эскалации - РИА Новости, 01.03.2022

В ДНР заявили о гибели 20 мирных жителей за 12 дней эскалации

За 12 дней эскалации в ДНР погибли 20 мирных жителей, 62 пострадали, сообщает представительство в СЦКК. РИА Новости, 01.03.2022

2022-02-28T21:46

2022-02-28T21:46

2022-03-01T03:42

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

в мире

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775228401_0:44:3072:1772_1920x0_80_0_0_35c3cc0069a1542567d40ac4aca08d54.jpg

ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. За 12 дней эскалации в ДНР погибли 20 мирных жителей, 62 пострадали, сообщает представительство в СЦКК."Погибли 20 мирных жителей, из них пять - за сегодняшний день. Ранения различной степени тяжести получили 62 мирных жителя, в том числе двое детей", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Отмечается, что за 12 дней со стороны ВФУ зафиксировано 678 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 561.За 12 дней эскалации со стороны украинских войск в Донецкой народной республике повреждено почти 300 жилых домов, около 150 объектов инфраструктуры, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 12 дней повреждено: 297 жилых домостроений; 144 объекта гражданской инфраструктуры, в том числе 6 медицинских, 13 образовательных учреждений, 10 объектов соцобеспечения, 9 объектов критической инфраструктуры, объекты электро, - водо и газоснабжения, 41 транспортное средство", - говорится в сообщении.Отмечается, что "противник не прекращает огневую активность по всей линии боевого соприкосновения, обстреливая объекты гражданской инфраструктуры и жилой сектор".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/pensiya-1775651243.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, в мире, ситуация в днр и лнр