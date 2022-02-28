https://ria.ru/20220228/ekspertiza-1775626692.html

Суд назначил лингвистическую экспертизу по иску Пригожина к "Эху Москвы"

Суд назначил лингвистическую экспертизу по иску Пригожина к "Эху Москвы" - РИА Новости, 28.02.2022

Суд назначил лингвистическую экспертизу по иску Пригожина к "Эху Москвы"

Пресненский суд Москвы назначил лингвистическую экспертизу в рамках рассмотрения иска бизнесмена Евгения Пригожина к главному редактору "Эха Москвы" Алексею... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:35

2022-02-28T17:35

2022-02-28T17:36

происшествия

эхо москвы (радиостанция)

евгений пригожин

москва

конкорд менеджмент и консалтинг

чвк "вагнер"

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы назначил лингвистическую экспертизу в рамках рассмотрения иска бизнесмена Евгения Пригожина к главному редактору "Эха Москвы" Алексею Венедиктову и самой радиостанции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Судом назначена лингвистическая экспертиза с целью установления характера использованных фраз", - рассказал собеседник агентства.Пригожин подал иск к радиостанции "Эхо Москвы", Венедиктову и главреду сайта "Эха" Виталию Рувинскому из-за заявлений о якобы имеющих место связях коммерсанта с так называемой ЧВК "Вагнер".По заявлению истца, эти утверждения не соответствуют действительности и должны быть удалены.Ранее компания Пригожина "Конкорд" заверяла, что он не имеет отношения к ЧВК "Вагнер", "не финансирует и не следит за информацией об их местоположении".Иск, аналогичный указанному выше, Пригожин в середине февраля подал к изданию Bellingcat* и развлекательному интернет-ресурсу "Пикабу" – оба также ассоциировали "Вагнер" с бизнесменом.А в конце декабря Приморский суд Петербурга по другому иску Пригожина взыскал с того же "Эха Москвы" миллион рублей из-за упоминания о его связи с данной "частной военной компанией" в другом эфире.* Издание признано иноагентом в России

https://ria.ru/20210531/kompensatsiya-1734979254.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, эхо москвы (радиостанция), евгений пригожин, москва, конкорд менеджмент и консалтинг, чвк "вагнер"