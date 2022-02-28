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Суд назначил лингвистическую экспертизу по иску Пригожина к "Эху Москвы"
Суд назначил лингвистическую экспертизу по иску Пригожина к "Эху Москвы" - РИА Новости, 28.02.2022
Суд назначил лингвистическую экспертизу по иску Пригожина к "Эху Москвы"
Пресненский суд Москвы назначил лингвистическую экспертизу в рамках рассмотрения иска бизнесмена Евгения Пригожина к главному редактору "Эха Москвы" Алексею... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:35
2022-02-28T17:36
происшествия
эхо москвы (радиостанция)
евгений пригожин
москва
конкорд менеджмент и консалтинг
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы назначил лингвистическую экспертизу в рамках рассмотрения иска бизнесмена Евгения Пригожина к главному редактору "Эха Москвы" Алексею Венедиктову и самой радиостанции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Судом назначена лингвистическая экспертиза с целью установления характера использованных фраз", - рассказал собеседник агентства.Пригожин подал иск к радиостанции "Эхо Москвы", Венедиктову и главреду сайта "Эха" Виталию Рувинскому из-за заявлений о якобы имеющих место связях коммерсанта с так называемой ЧВК "Вагнер".По заявлению истца, эти утверждения не соответствуют действительности и должны быть удалены.Ранее компания Пригожина "Конкорд" заверяла, что он не имеет отношения к ЧВК "Вагнер", "не финансирует и не следит за информацией об их местоположении".Иск, аналогичный указанному выше, Пригожин в середине февраля подал к изданию Bellingcat* и развлекательному интернет-ресурсу "Пикабу" – оба также ассоциировали "Вагнер" с бизнесменом.А в конце декабря Приморский суд Петербурга по другому иску Пригожина взыскал с того же "Эха Москвы" миллион рублей из-за упоминания о его связи с данной "частной военной компанией" в другом эфире.* Издание признано иноагентом в России
https://ria.ru/20210531/kompensatsiya-1734979254.html
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происшествия, эхо москвы (радиостанция), евгений пригожин, москва, конкорд менеджмент и консалтинг, чвк "вагнер"
17:35 28.02.2022 (обновлено: 17:36 28.02.2022)
 
Суд назначил лингвистическую экспертизу по иску Пригожина к "Эху Москвы"

Суд назначил лингвистическую экспертизу по иску Пригожина к "Эху Москвы" и Венедиктову

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГлавный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов
Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы назначил лингвистическую экспертизу в рамках рассмотрения иска бизнесмена Евгения Пригожина к главному редактору "Эха Москвы" Алексею Венедиктову и самой радиостанции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Судом назначена лингвистическая экспертиза с целью установления характера использованных фраз", - рассказал собеседник агентства.
Пригожин подал иск к радиостанции "Эхо Москвы", Венедиктову и главреду сайта "Эха" Виталию Рувинскому из-за заявлений о якобы имеющих место связях коммерсанта с так называемой ЧВК "Вагнер".
По заявлению истца, эти утверждения не соответствуют действительности и должны быть удалены.
Ранее компания Пригожина "Конкорд" заверяла, что он не имеет отношения к ЧВК "Вагнер", "не финансирует и не следит за информацией об их местоположении".
Иск, аналогичный указанному выше, Пригожин в середине февраля подал к изданию Bellingcat* и развлекательному интернет-ресурсу "Пикабу" – оба также ассоциировали "Вагнер" с бизнесменом.
А в конце декабря Приморский суд Петербурга по другому иску Пригожина взыскал с того же "Эха Москвы" миллион рублей из-за упоминания о его связи с данной "частной военной компанией" в другом эфире.
* Издание признано иноагентом в России
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ПроисшествияЭхо Москвы (радиостанция)Евгений ПригожинМоскваКонкорд менеджмент и консалтингЧВК "Вагнер"
 
 
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