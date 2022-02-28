https://ria.ru/20220228/donetsk-1775610503.html

В Донецке из-за обстрелов поврежден водоузел и обесточены 19 котельных

В Донецке из-за обстрелов поврежден водоузел и обесточены 19 котельных - РИА Новости, 28.02.2022

В Донецке из-за обстрелов поврежден водоузел и обесточены 19 котельных

Жители ряда районов Донецка остались без теплоснабжения, в результате обстрела со стороны украинских войск в городе обесточены 19 котельных, сообщает штаб... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:40

2022-02-28T16:40

2022-02-28T17:03

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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Жители ряда районов Донецка остались без теплоснабжения, в результате обстрела со стороны украинских войск в городе обесточены 19 котельных, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) г. Донецка получил повреждения центральный водоузел и обесточены 19 котельных. Жители Ворошиловского, Киевского и Петровского районов города временно остаются без теплоснабжения", - отмечает штаб в Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/donbass-1775163788.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, днр, ситуация в днр и лнр