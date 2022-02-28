https://ria.ru/20220228/donetsk-1775589012.html

Донецк подвергся обстрелу, заявили в ДНР

Донецк подвергся обстрелу, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.02.2022

Донецк подвергся обстрелу, заявили в ДНР

Донецк вновь подвергся обстрелу со стороны украинских войск, выпущено 35 снарядов калибром 152 миллиметра, следует из сообщения представительства ДНР в... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T15:26

2022-02-28T15:26

2022-02-28T15:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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киев

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Донецк вновь подвергся обстрелу со стороны украинских войск, выпущено 35 снарядов калибром 152 миллиметра, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что обстрел города произошел со стороны населенного пункта Водяное.В понедельник корреспондент РИА Новости передавал, что Донецк находится под обстрелом украинской артиллерии.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, владимир путин, россия, киев, москва