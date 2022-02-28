https://ria.ru/20220228/donetsk-1775583631.html

Три района Донецка обесточило из-за обстрела

Три района Донецка обесточило из-за обстрела - РИА Новости, 28.02.2022

Три района Донецка обесточило из-за обстрела

Три района Донецка обесточены из-за обстрела со стороны украинских войск, наблюдаются перебои со связью, заявили в понедельник штабе территориальной обороны... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T15:06

2022-02-28T15:06

2022-02-28T15:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

россия

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Три района Донецка обесточены из-за обстрела со стороны украинских войск, наблюдаются перебои со связью, заявили в понедельник штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.Ранее в понедельник представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел Донецка, по городу было выпущено 12 снарядов калибром 152 мм."В результате обстрела были частично обесточены следующие районы Донецка: Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский. Наблюдаются перебои со связью (оператора - ред.) "Феникс", - говорится в заявлении.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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https://ria.ru/20220228/donbass-1775390025.html

донецкая народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, украина, сцкк