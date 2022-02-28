23:28 28.02.2022 (обновлено: 23:53 28.02.2022)
ВС Украины обстреляли Докучаевск из РСЗО "Град", заявили в ДНР
СЦКК ДНР: украинские военные обстреляли Докучаевск из РСЗО "Град"
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗнак "Начало населенного пункта" перед въездом в город Докучаевск Донецкой области
Знак "Начало населенного пункта" перед въездом в город Докучаевск Донецкой области
ДОНЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Докучаевск в Донецкой народной республике, выпущено 4 ракеты из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населенного пункта Докучаевск: выпущено четыре ракеты из БМ-21 "Град", - говорится в Telegram. Отмечается, что обстрел велся в 21.40.
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Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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