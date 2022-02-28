https://ria.ru/20220228/dokuchaevsk-1775697048.html

ВС Украины обстреляли Докучаевск из РСЗО "Град", заявили в ДНР

ВС Украины обстреляли Докучаевск из РСЗО "Град", заявили в ДНР - РИА Новости, 28.02.2022

ВС Украины обстреляли Докучаевск из РСЗО "Град", заявили в ДНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Докучаевск в Донецкой народной республике, выпущено 4 ракеты из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T23:28

2022-02-28T23:28

2022-02-28T23:53

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Докучаевск в Донецкой народной республике, выпущено 4 ракеты из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населенного пункта Докучаевск: выпущено четыре ракеты из БМ-21 "Град", - говорится в Telegram. Отмечается, что обстрел велся в 21.40.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, докучаевск, украина