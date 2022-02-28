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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/dnr-1775691083.html
ВСУ за полчаса обстреляли три населенных пункта, заявили в ДНР
ВСУ за полчаса обстреляли три населенных пункта, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.02.2022
ВСУ за полчаса обстреляли три населенных пункта, заявили в ДНР
Украинские военные за полчаса обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике, в том числе с применением крупнокалиберного пулемета, сообщило... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T22:40
2022-02-28T22:40
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Украинские военные за полчаса обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике, в том числе с применением крупнокалиберного пулемета, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) по направлениям… н.п. Еленовка: выпущено четыре гранаты из СПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы, 30 гранат из АГС; н.п. Озеряновка: выпущено девять мин калибром 120 мм и четыре мины калибром 82 мм", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/kolonny-1775680924.html
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донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
22:40 28.02.2022
 
ВСУ за полчаса обстреляли три населенных пункта, заявили в ДНР

СЦКК ДНР: украинские военные за полчаса обстреляли три населенных пункта

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ДНР осматривает брошенные украинской армией противотанковые комплексы
Военнослужащий народной милиции ДНР осматривает брошенные украинской армией противотанковые комплексы - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащий народной милиции ДНР осматривает брошенные украинской армией противотанковые комплексы
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Украинские военные за полчаса обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике, в том числе с применением крупнокалиберного пулемета, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) по направлениям… н.п. Еленовка: выпущено четыре гранаты из СПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы, 30 гранат из АГС; н.п. Озеряновка: выпущено девять мин калибром 120 мм и четыре мины калибром 82 мм", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Украинская военная техника в Луганской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 21:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВКС уничтожили шесть колонн бронетехники Украины, сообщили в Минобороны
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 08:00
"Бежали в панике". Что происходит на брошенных украинских позициях
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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