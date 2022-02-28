https://ria.ru/20220228/dnr-1775675382.html

Населенный пункт Заможное перешел под контроль ДНР

Населенный пункт Заможное перешел под контроль ДНР - РИА Новости, 28.02.2022

Населенный пункт Заможное перешел под контроль ДНР

Группировка войск Донецкой народной республики продвинулась вглубь на 16 километров за сутки, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T20:44

2022-02-28T20:44

2022-02-28T20:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Группировка войск Донецкой народной республики продвинулась вглубь на 16 километров за сутки, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики продвинулись за сутки на 16 километров и овладели населенным пунктом Заможное", - сказал он.В свою очередь войска ЛНР в течение дня продолжили ведение наступательных действий в направлении населенного пункта Кременное, продвинувшись вперед еще на 3 километра.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/donbass-1775390025.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)