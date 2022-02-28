Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/dnr-1775623858.html
В ДНР сообщили об освобождении 27 населенных пунктов
В ДНР сообщили об освобождении 27 населенных пунктов - РИА Новости, 28.02.2022
В ДНР сообщили об освобождении 27 населенных пунктов
Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил об освобождении 27 населенных пунктов, которые ранее находились под контролем украинских... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:25
2022-02-28T17:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775496439_0:75:3116:1828_1920x0_80_0_0_803cb88729cfc81b043c3332c4232d0a.jpg
ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил об освобождении 27 населенных пунктов, которые ранее находились под контролем украинских войск."По состоянию на вечер 28 февраля 2022 года освобождены 27 населённых пунктов, ранее находившихся под контролем ВФУ (вооруженных формирований Украины)",- говорится в сообщении.Среди этих населенных пунктов Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гранитное, Гнутово, Бугас, Старомарьевка, Мирное, Каменка, Новоселовка, Новоселовка Вторая, Кременевка, Федоровка, Заможное, Широкино.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775596372.html
украина
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775496439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_344801a0466e0f49c70c2abc6be9ff8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
17:25 28.02.2022 (обновлено: 17:44 28.02.2022)
 
В ДНР сообщили об освобождении 27 населенных пунктов

В ДНР сообщили об освобождении 27 населенных пунктов, ранее контролировавшихся ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции Донецкой народной республики в селе Николаевка
Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики в селе Николаевка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики в селе Николаевка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил об освобождении 27 населенных пунктов, которые ранее находились под контролем украинских войск.
"По состоянию на вечер 28 февраля 2022 года освобождены 27 населённых пунктов, ранее находившихся под контролем ВФУ (вооруженных формирований Украины)",- говорится в сообщении.
Среди этих населенных пунктов Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гранитное, Гнутово, Бугас, Старомарьевка, Мирное, Каменка, Новоселовка, Новоселовка Вторая, Кременевка, Федоровка, Заможное, Широкино.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
База украинской ПВО в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 15:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Войска ДНР завершают блокирование Мариуполя, заявили в Минобороны
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала