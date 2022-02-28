https://ria.ru/20220228/dnr-1775623858.html

В ДНР сообщили об освобождении 27 населенных пунктов

В ДНР сообщили об освобождении 27 населенных пунктов - РИА Новости, 28.02.2022

В ДНР сообщили об освобождении 27 населенных пунктов

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил об освобождении 27 населенных пунктов, которые ранее находились под контролем украинских... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:25

2022-02-28T17:25

2022-02-28T17:44

обострение ситуации в днр и лнр

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донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил об освобождении 27 населенных пунктов, которые ранее находились под контролем украинских войск."По состоянию на вечер 28 февраля 2022 года освобождены 27 населённых пунктов, ранее находившихся под контролем ВФУ (вооруженных формирований Украины)",- говорится в сообщении.Среди этих населенных пунктов Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гранитное, Гнутово, Бугас, Старомарьевка, Мирное, Каменка, Новоселовка, Новоселовка Вторая, Кременевка, Федоровка, Заможное, Широкино.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/ukraina-1775596372.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр