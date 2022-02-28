Александровка в ДНР обесточена после обстрела украинских войск
Представители ДНР в СЦКК: населенный пункт Александровка обесточен из-за обстрела ВСУ
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкСаперы ополчения Донецкой народной республики проводят разминирование территории поселка Александровка
Саперы ополчения Донецкой народной республики проводят разминирование территории поселка Александровка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Населенный пункт Александровка на окраине Донецка обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее украинские войска обстреляли населенный пункт Александровка минами калибром 120 миллиметров.
"По оперативной информации, н.п. Александровка обесточен в результате обстрела со стороны ВФУ. Данные уточняются", - говорится в заявлении представительства.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Опубликовано: Александра Покровская