https://ria.ru/20220228/dnr-1775565855.html

Александровка в ДНР обесточена после обстрела украинских войск

Александровка в ДНР обесточена после обстрела украинских войск - РИА Новости, 28.02.2022

Александровка в ДНР обесточена после обстрела украинских войск

Населенный пункт Александровка на окраине Донецка обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:12

2022-02-28T14:12

2022-02-28T14:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Населенный пункт Александровка на окраине Донецка обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее украинские войска обстреляли населенный пункт Александровка минами калибром 120 миллиметров."По оперативной информации, н.п. Александровка обесточен в результате обстрела со стороны ВФУ. Данные уточняются", - говорится в заявлении представительства.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/donbass-1775390025.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии