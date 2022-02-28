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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/dnr-1775565855.html
Александровка в ДНР обесточена после обстрела украинских войск
Александровка в ДНР обесточена после обстрела украинских войск - РИА Новости, 28.02.2022
Александровка в ДНР обесточена после обстрела украинских войск
Населенный пункт Александровка на окраине Донецка обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:12
2022-02-28T14:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Населенный пункт Александровка на окраине Донецка обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее украинские войска обстреляли населенный пункт Александровка минами калибром 120 миллиметров."По оперативной информации, н.п. Александровка обесточен в результате обстрела со стороны ВФУ. Данные уточняются", - говорится в заявлении представительства.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/donbass-1775390025.html
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
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Александра Покровская
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в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
14:12 28.02.2022
 
Александровка в ДНР обесточена после обстрела украинских войск

Представители ДНР в СЦКК: населенный пункт Александровка обесточен из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкСаперы ополчения Донецкой народной республики проводят разминирование территории поселка Александровка
Саперы ополчения Донецкой народной республики проводят разминирование территории поселка Александровка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Саперы ополчения Донецкой народной республики проводят разминирование территории поселка Александровка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Населенный пункт Александровка на окраине Донецка обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее украинские войска обстреляли населенный пункт Александровка минами калибром 120 миллиметров.
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
"Бежали в панике". Что происходит на брошенных украинских позициях
"По оперативной информации, н.п. Александровка обесточен в результате обстрела со стороны ВФУ. Данные уточняются", - говорится в заявлении представительства.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Александра Покровская
 
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