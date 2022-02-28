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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/dnr-1775493341.html
Подразделения ДНР взяли Новый Айдар и блокировали Волноваху
Подразделения ДНР взяли Новый Айдар и блокировали Волноваху - РИА Новости, 28.02.2022
Подразделения ДНР взяли Новый Айдар и блокировали Волноваху
Группировка войск ДНР успешно развивает наступление при поддержке российских вооруженных сил, силы ДНР продвинулись еще на 19 километров, установлен контроль... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:12
2022-02-28T10:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Группировка войск ДНР успешно развивает наступление при поддержке российских вооруженных сил, силы ДНР продвинулись еще на 19 километров, установлен контроль над населенным пунктом Новый Айдар, блокирован райцентр Волноваха, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, продвинулись еще на 19 километров. Взят под контроль Новый Айдар и полностью блокирована Волноваха", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, украина
10:12 28.02.2022 (обновлено: 10:22 28.02.2022)
 
Подразделения ДНР взяли Новый Айдар и блокировали Волноваху

Подразделения ДНР продвинулись на 19 километров, взяли Новый Айдар и блокировали Волноваху

© РИА Новости / Андрей КоцВоеннослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Группировка войск ДНР успешно развивает наступление при поддержке российских вооруженных сил, силы ДНР продвинулись еще на 19 километров, установлен контроль над населенным пунктом Новый Айдар, блокирован райцентр Волноваха, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, продвинулись еще на 19 километров. Взят под контроль Новый Айдар и полностью блокирована Волноваха", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.

В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
"Бежали в панике". Что происходит на брошенных украинских позициях
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь КонашенковУкраина
 
 
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