https://ria.ru/20220228/dnr-1775485036.html

В ДНР приостановили всеобщую мобилизацию

В ДНР приостановили всеобщую мобилизацию - РИА Новости, 28.02.2022

В ДНР приостановили всеобщую мобилизацию

В Донецкой народной республике приостанавливается всеобщая мобилизация, заявил ее глава Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T09:20

2022-02-28T09:20

2022-02-28T11:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

днр

денис пушилин

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Донецкой народной республике приостанавливается всеобщая мобилизация, заявил ее глава Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Что касается мобилизации, она приостанавливается, потому что уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания", — сказал он.При этом глава ДНР отметил, что ситуация на линии соприкосновения остается напряженной."И самое страшное, с чем мы сталкиваемся, — это то, что вооруженное формирование Украины по-прежнему воюет с гражданским населением, особенно это чувствуется, когда они отступают, они стараются <...> причинить как можно больше ущерба. Причем они не считаются с тем, какое количество гражданских вынуждены практически выживать в этих условиях", — пояснил Пушилин.В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля республики объявили всеобщую мобилизацию, а затем обратились к России с просьбой признать их независимость.Два дня спустя, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.В министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

в мире, днр, денис пушилин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии