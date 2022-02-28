https://ria.ru/20220228/diversii-1775665146.html

Басурин предупредил о возможных диверсиях со стороны СБУ и боевиков "Азова"

Басурин предупредил о возможных диверсиях со стороны СБУ и боевиков "Азова" - РИА Новости, 28.02.2022

Басурин предупредил о возможных диверсиях со стороны СБУ и боевиков "Азова"

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о возможных провокациях со стороны украинских силовиков и националистов из батальона... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T19:59

2022-02-28T19:59

2022-02-28T22:21

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служба безопасности украины

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ДОНЕЦК, 28 фев — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о возможных провокациях со стороны украинских силовиков и националистов из батальона "Азов", в отношении бойцов которого в России открыто уголовное дело.По данным Басурина, сотрудники СБУ, переодетые в гражданскую одежду, собираются устроить диверсии против российских военных и силовых подразделений ДНР и ЛНР.Ранее в понедельник Басурин предупредил о скором блокировании Мариуполя силами ДНР и выразил надежду, что украинские военные разоружат националистов и сохранят жизни мирного населения.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением более 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одними из самых горячих мест конфликта на востоке Украины.Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины.В российском Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, эдуард басурин, служба безопасности украины