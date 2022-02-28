19:59 28.02.2022 (обновлено: 22:21 28.02.2022)
Басурин предупредил о возможных диверсиях со стороны СБУ и боевиков "Азова"
Басурин: СБУ и боевики "Азова" готовят провокации против мирного населения и ВС России
Эдуард Басурин
ДОНЕЦК, 28 фев — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о возможных провокациях со стороны украинских силовиков и националистов из батальона "Азов", в отношении бойцов которого в России открыто уголовное дело.
"Под видом действующих подразделений Вооруженных сил России, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины, СБУ совместно с боевиками из "Азова" планируют провести обстрелы жилых домов и граждан Мариуполя", — говорится в публикации в Telegram-канале Народной милиции.
Ранее в понедельник Басурин предупредил о скором блокировании Мариуполя силами ДНР и выразил надежду, что украинские военные разоружат националистов и сохранят жизни мирного населения.
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На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением более 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одними из самых горячих мест конфликта на востоке Украины.
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В российском Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.
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