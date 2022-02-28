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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Басурин предупредил о возможных диверсиях со стороны СБУ и боевиков "Азова"
Басурин предупредил о возможных диверсиях со стороны СБУ и боевиков "Азова" - РИА Новости, 28.02.2022
Басурин предупредил о возможных диверсиях со стороны СБУ и боевиков "Азова"
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о возможных провокациях со стороны украинских силовиков и националистов из батальона... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T19:59
2022-02-28T22:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
ситуация в днр и лнр
донбасс
эдуард басурин
служба безопасности украины
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ДОНЕЦК, 28 фев — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о возможных провокациях со стороны украинских силовиков и националистов из батальона "Азов", в отношении бойцов которого в России открыто уголовное дело.По данным Басурина, сотрудники СБУ, переодетые в гражданскую одежду, собираются устроить диверсии против российских военных и силовых подразделений ДНР и ЛНР.Ранее в понедельник Басурин предупредил о скором блокировании Мариуполя силами ДНР и выразил надежду, что украинские военные разоружат националистов и сохранят жизни мирного населения.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением более 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одними из самых горячих мест конфликта на востоке Украины.Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины.В российском Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, эдуард басурин, служба безопасности украины
19:59 28.02.2022 (обновлено: 22:21 28.02.2022)
 
Басурин предупредил о возможных диверсиях со стороны СБУ и боевиков "Азова"

Басурин: СБУ и боевики "Азова" готовят провокации против мирного населения и ВС России

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЭдуард Басурин
Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Эдуард Басурин
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ДОНЕЦК, 28 фев — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о возможных провокациях со стороны украинских силовиков и националистов из батальона "Азов", в отношении бойцов которого в России открыто уголовное дело.

"Под видом действующих подразделений Вооруженных сил России, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины, СБУ совместно с боевиками из "Азова" планируют провести обстрелы жилых домов и граждан Мариуполя", — говорится в публикации в Telegram-канале Народной милиции.

По данным Басурина, сотрудники СБУ, переодетые в гражданскую одежду, собираются устроить диверсии против российских военных и силовых подразделений ДНР и ЛНР.
Ранее в понедельник Басурин предупредил о скором блокировании Мариуполя силами ДНР и выразил надежду, что украинские военные разоружат националистов и сохранят жизни мирного населения.
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На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением более 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одними из самых горячих мест конфликта на востоке Украины.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины.
В российском Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЭдуард БасуринСлужба безопасности Украины
 
 
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