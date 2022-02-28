https://ria.ru/20220228/deputat-1775620653.html
Саратовская облдума лишила депутата Бондаренко мандата
Саратовская облдума лишила депутата Бондаренко мандата - РИА Новости, 28.02.2022
Саратовская облдума лишила депутата Бондаренко мандата
Депутаты Саратовской областной думы в понедельник лишили своего коллегу от КПРФ Николая Бондаренко депутатского мандата из-за предоставления заведомо неполной... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:17
2022-02-28T17:17
2022-02-28T17:17
политика
россия
саратовская областная дума
кпрф
николай бондаренко
саратов
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САРАТОВ, 28 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутаты Саратовской областной думы в понедельник лишили своего коллегу от КПРФ Николая Бондаренко депутатского мандата из-за предоставления заведомо неполной декларации о доходах за 2020 год, сам Бондаренко считает, что исполнял требования закона.Саратовская областная дума 29 сентября 2021 года приняла региональный закон, предусматривающий ответственность региональных парламентариев за нарушение тех или иных ограничений и запретов, связанных с депутатской деятельностью. В частности, законом предусмотрено в случаях нарушения запретов применение к депутату одной из мер ответственности: предупреждение, освобождение от должности в думе без прекращения полномочий депутата, запрет занимать должности в думе, а также досрочное прекращение депутатских полномочий. Вопрос о применении к депутату меры ответственности решается на заседании парламента.Думская комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов на основании письма прокуратуры области провела проверку и в пятницу рекомендовала лишить Бондаренко мандата из-за предоставления заведомо неполной декларации о доходах и имуществе за прошлый год.За лишение мандата проголосовали 30 из 33 присутствовавших на заседании депутатов, трое - против. "Постановление принимается в целом. Принятое постановление вступает в силу с момента его принятия. Это означает, что депутат Бондаренко не обладает статусом депутата областной думы и обязан покинуть заседание областной думы", - сказал спикер парламента Александр Романов (ЕР).До голосования председатель думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов Алексей Антонов (ЕР) на заседании пояснил, что Бондаренко не указал в декларации о доходах за 2020 год сведения о заключении договоров беспроцентного займа свыше 500 тысяч рублей, а также не соблюдал ограничения и запреты антикоррупционного законодательства в части запрета лицам, замещающим государственные должности субъекта РФ, получать в связи с осуществлением своих обязанностей вознаграждения и подарки."В комиссии проанализировали информацию о деятельности депутата по размещению видеороликов, на которых он призывает физических и юридических лиц финансово поддерживать свои каналы (в YouTube) путем перевода средств на его банковскую карту... То, что мы смогли заметить за 2020 год, - это 3,5 миллиона (рублей). За два года - с 2020 по 2021 год - посчитано... где-то на 8 миллионов рублей. При этом Николай Николаевич (Бондаренко) в графе 6 (декларации) о пожертвовании отметил всего 400 тысяч (рублей). Это нарушение антикоррупционного законодательства", - заявил Антонов.Однако Бондаренко заявил, что исполнял требования закона. "Это легальный доход, с которого я уплатил налоги - получение части отчислений от рекламы, которые YouTube платит всем блогерам. Эти доходы мной получались до августа прошлого года, до того как в закон были внесены изменения и за это стали лишать мандата", - пояснил он.После голосования фракция КПРФ в знак протеста покинула зал заседаний. При этом в зале возле мест, которые занимают коммунисты, осталась перетяжка в поддержку Бондаренко. Спикер думы попросил мандатную комиссию оценить ее размещение на предмет соответствия регламенту парламента.
https://ria.ru/20211228/deputaty-1765847776.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, саратовская областная дума, кпрф, николай бондаренко, саратов
Саратовская облдума лишила депутата Бондаренко мандата
Саратовская облдума лишила депутата Бондаренко мандата из-за неверной декларации о доходах
САРАТОВ, 28 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутаты Саратовской областной думы в понедельник лишили своего коллегу от КПРФ Николая Бондаренко депутатского мандата из-за предоставления заведомо неполной декларации о доходах за 2020 год, сам Бондаренко считает, что исполнял требования закона.
Саратовская областная дума
29 сентября 2021 года приняла региональный закон, предусматривающий ответственность региональных парламентариев за нарушение тех или иных ограничений и запретов, связанных с депутатской деятельностью. В частности, законом предусмотрено в случаях нарушения запретов применение к депутату одной из мер ответственности: предупреждение, освобождение от должности в думе без прекращения полномочий депутата, запрет занимать должности в думе, а также досрочное прекращение депутатских полномочий. Вопрос о применении к депутату меры ответственности решается на заседании парламента.
Думская комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов на основании письма прокуратуры области провела проверку и в пятницу рекомендовала лишить Бондаренко мандата из-за предоставления заведомо неполной декларации о доходах и имуществе за прошлый год.
За лишение мандата проголосовали 30 из 33 присутствовавших на заседании депутатов, трое - против. "Постановление принимается в целом. Принятое постановление вступает в силу с момента его принятия. Это означает, что депутат Бондаренко не обладает статусом депутата областной думы и обязан покинуть заседание областной думы", - сказал спикер парламента Александр Романов (ЕР
).
До голосования председатель думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов Алексей Антонов (ЕР) на заседании пояснил, что Бондаренко не указал в декларации о доходах за 2020 год сведения о заключении договоров беспроцентного займа свыше 500 тысяч рублей, а также не соблюдал ограничения и запреты антикоррупционного законодательства в части запрета лицам, замещающим государственные должности субъекта РФ
, получать в связи с осуществлением своих обязанностей вознаграждения и подарки.
"В комиссии проанализировали информацию о деятельности депутата по размещению видеороликов, на которых он призывает физических и юридических лиц финансово поддерживать свои каналы (в YouTube
) путем перевода средств на его банковскую карту... То, что мы смогли заметить за 2020 год, - это 3,5 миллиона (рублей). За два года - с 2020 по 2021 год - посчитано... где-то на 8 миллионов рублей. При этом Николай Николаевич (Бондаренко) в графе 6 (декларации) о пожертвовании отметил всего 400 тысяч (рублей). Это нарушение антикоррупционного законодательства", - заявил Антонов.
Однако Бондаренко заявил, что исполнял требования закона. "Это легальный доход, с которого я уплатил налоги - получение части отчислений от рекламы, которые YouTube платит всем блогерам. Эти доходы мной получались до августа прошлого года, до того как в закон были внесены изменения и за это стали лишать мандата", - пояснил он.
После голосования фракция КПРФ в знак протеста покинула зал заседаний. При этом в зале возле мест, которые занимают коммунисты, осталась перетяжка в поддержку Бондаренко. Спикер думы попросил мандатную комиссию оценить ее размещение на предмет соответствия регламенту парламента.