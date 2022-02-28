https://ria.ru/20220228/deputat-1775620653.html

Саратовская облдума лишила депутата Бондаренко мандата

Саратовская облдума лишила депутата Бондаренко мандата - РИА Новости, 28.02.2022

Саратовская облдума лишила депутата Бондаренко мандата

Депутаты Саратовской областной думы в понедельник лишили своего коллегу от КПРФ Николая Бондаренко депутатского мандата из-за предоставления заведомо неполной... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:17

2022-02-28T17:17

2022-02-28T17:17

политика

россия

саратовская областная дума

кпрф

николай бондаренко

саратов

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САРАТОВ, 28 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутаты Саратовской областной думы в понедельник лишили своего коллегу от КПРФ Николая Бондаренко депутатского мандата из-за предоставления заведомо неполной декларации о доходах за 2020 год, сам Бондаренко считает, что исполнял требования закона.Саратовская областная дума 29 сентября 2021 года приняла региональный закон, предусматривающий ответственность региональных парламентариев за нарушение тех или иных ограничений и запретов, связанных с депутатской деятельностью. В частности, законом предусмотрено в случаях нарушения запретов применение к депутату одной из мер ответственности: предупреждение, освобождение от должности в думе без прекращения полномочий депутата, запрет занимать должности в думе, а также досрочное прекращение депутатских полномочий. Вопрос о применении к депутату меры ответственности решается на заседании парламента.Думская комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов на основании письма прокуратуры области провела проверку и в пятницу рекомендовала лишить Бондаренко мандата из-за предоставления заведомо неполной декларации о доходах и имуществе за прошлый год.За лишение мандата проголосовали 30 из 33 присутствовавших на заседании депутатов, трое - против. "Постановление принимается в целом. Принятое постановление вступает в силу с момента его принятия. Это означает, что депутат Бондаренко не обладает статусом депутата областной думы и обязан покинуть заседание областной думы", - сказал спикер парламента Александр Романов (ЕР).До голосования председатель думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов Алексей Антонов (ЕР) на заседании пояснил, что Бондаренко не указал в декларации о доходах за 2020 год сведения о заключении договоров беспроцентного займа свыше 500 тысяч рублей, а также не соблюдал ограничения и запреты антикоррупционного законодательства в части запрета лицам, замещающим государственные должности субъекта РФ, получать в связи с осуществлением своих обязанностей вознаграждения и подарки."В комиссии проанализировали информацию о деятельности депутата по размещению видеороликов, на которых он призывает физических и юридических лиц финансово поддерживать свои каналы (в YouTube) путем перевода средств на его банковскую карту... То, что мы смогли заметить за 2020 год, - это 3,5 миллиона (рублей). За два года - с 2020 по 2021 год - посчитано... где-то на 8 миллионов рублей. При этом Николай Николаевич (Бондаренко) в графе 6 (декларации) о пожертвовании отметил всего 400 тысяч (рублей). Это нарушение антикоррупционного законодательства", - заявил Антонов.Однако Бондаренко заявил, что исполнял требования закона. "Это легальный доход, с которого я уплатил налоги - получение части отчислений от рекламы, которые YouTube платит всем блогерам. Эти доходы мной получались до августа прошлого года, до того как в закон были внесены изменения и за это стали лишать мандата", - пояснил он.После голосования фракция КПРФ в знак протеста покинула зал заседаний. При этом в зале возле мест, которые занимают коммунисты, осталась перетяжка в поддержку Бондаренко. Спикер думы попросил мандатную комиссию оценить ее размещение на предмет соответствия регламенту парламента.

https://ria.ru/20211228/deputaty-1765847776.html

https://ria.ru/20211111/saratov-1758595375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, россия, саратовская областная дума, кпрф, николай бондаренко, саратов