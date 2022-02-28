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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/ddos-1775695034.html
Сайт главы ДНР подвергся DDoS-атаке
Сайт главы ДНР подвергся DDoS-атаке - РИА Новости, 28.02.2022
Сайт главы ДНР подвергся DDoS-атаке
Массированная DDoS-атака совершена на официальный сайт главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, в организации кибератаки задействован ботнет с... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T23:11
2022-02-28T23:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
днр
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Массированная DDoS-атака совершена на официальный сайт главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, в организации кибератаки задействован ботнет с IP-адресами на территории Великобритании и США, передает местный телеканал "Юнион"."На официальный сайт главы ДНР совершена массированная DDoS-атака. По информации службы техподдержки администрации главы ДНР, в организации кибератаки задействован ботнет с IP-адресами на территории Великобритании и США", - говорится в сообщении в Telegram- канале "Юнион".В техслужбе отметили, что работа сайта не прерывалась, "на данный момент киберпреступникам не удалось вывести его из строя".Также сегодня сообщалось, что DDoS-атакам подверглись и другие государственные и информационные веб-ресурсы ДНР.Ранее о беспрецедентных хакерских атаках на свои сайты заявили Совет по правам человека при президенте РФ, портал госуслуг, сайты органов власти Крыма, ресурсы ряда СМИ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/ataki-1775573451.html
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Александра Покровская
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр, днр, признание днр и лнр в россии
23:11 28.02.2022
 
Сайт главы ДНР подвергся DDoS-атаке

Сайт главы ДНР подвергся DDoS-атаке

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время пресс-конференции в Донецке
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время пресс-конференции в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Массированная DDoS-атака совершена на официальный сайт главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, в организации кибератаки задействован ботнет с IP-адресами на территории Великобритании и США, передает местный телеканал "Юнион".
"На официальный сайт главы ДНР совершена массированная DDoS-атака. По информации службы техподдержки администрации главы ДНР, в организации кибератаки задействован ботнет с IP-адресами на территории Великобритании и США", - говорится в сообщении в Telegram- канале "Юнион".
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 14:34
Сайты правительства и органов власти Крыма подвергаются DDoS-атакам
В техслужбе отметили, что работа сайта не прерывалась, "на данный момент киберпреступникам не удалось вывести его из строя".
Также сегодня сообщалось, что DDoS-атакам подверглись и другие государственные и информационные веб-ресурсы ДНР.
Ранее о беспрецедентных хакерских атаках на свои сайты заявили Совет по правам человека при президенте РФ, портал госуслуг, сайты органов власти Крыма, ресурсы ряда СМИ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 03:13
Хакеры из Anonymous объявили России кибервойну
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНРДНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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