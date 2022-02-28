https://ria.ru/20220228/ddos-1775695034.html

Сайт главы ДНР подвергся DDoS-атаке

Сайт главы ДНР подвергся DDoS-атаке - РИА Новости, 28.02.2022

Сайт главы ДНР подвергся DDoS-атаке

Массированная DDoS-атака совершена на официальный сайт главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, в организации кибератаки задействован ботнет с... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T23:11

2022-02-28T23:11

2022-02-28T23:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

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днр

признание днр и лнр в россии

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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Массированная DDoS-атака совершена на официальный сайт главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, в организации кибератаки задействован ботнет с IP-адресами на территории Великобритании и США, передает местный телеканал "Юнион"."На официальный сайт главы ДНР совершена массированная DDoS-атака. По информации службы техподдержки администрации главы ДНР, в организации кибератаки задействован ботнет с IP-адресами на территории Великобритании и США", - говорится в сообщении в Telegram- канале "Юнион".В техслужбе отметили, что работа сайта не прерывалась, "на данный момент киберпреступникам не удалось вывести его из строя".Также сегодня сообщалось, что DDoS-атакам подверглись и другие государственные и информационные веб-ресурсы ДНР.Ранее о беспрецедентных хакерских атаках на свои сайты заявили Совет по правам человека при президенте РФ, портал госуслуг, сайты органов власти Крыма, ресурсы ряда СМИ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/ataki-1775573451.html

https://ria.ru/20220225/kibervoyna-1774934880.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр, днр, признание днр и лнр в россии