Сайт главы ДНР подвергся DDoS-атаке
Сайт главы ДНР подвергся DDoS-атаке
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время пресс-конференции в Донецке
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время пресс-конференции в Донецке
ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Массированная DDoS-атака совершена на официальный сайт главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, в организации кибератаки задействован ботнет с IP-адресами на территории Великобритании и США, передает местный телеканал "Юнион".
"На официальный сайт главы ДНР совершена массированная DDoS-атака. По информации службы техподдержки администрации главы ДНР, в организации кибератаки задействован ботнет с IP-адресами на территории Великобритании и США", - говорится в сообщении в Telegram- канале "Юнион".
В техслужбе отметили, что работа сайта не прерывалась, "на данный момент киберпреступникам не удалось вывести его из строя".
Также сегодня сообщалось, что DDoS-атакам подверглись и другие государственные и информационные веб-ресурсы ДНР.
Ранее о беспрецедентных хакерских атаках на свои сайты заявили Совет по правам человека при президенте РФ, портал госуслуг, сайты органов власти Крыма, ресурсы ряда СМИ.
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