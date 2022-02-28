https://ria.ru/20220228/chaes-1775662255.html

Академик РАН: отключение Украиной электроснабжения ЧАЭС — реальная угроза

Академик РАН: отключение Украиной электроснабжения ЧАЭС — реальная угроза - РИА Новости, 28.02.2022

Академик РАН: отключение Украиной электроснабжения ЧАЭС — реальная угроза

Отключение украинскими властями электроснабжения Чернобыльской АЭС - это шантаж и реальная угроза жителям Украины, ряда регионов России, Белоруссии и других... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T19:46

2022-02-28T19:46

2022-02-28T20:00

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Отключение украинскими властями электроснабжения Чернобыльской АЭС - это шантаж и реальная угроза жителям Украины, ряда регионов России, Белоруссии и других государств Европы, заявил РИА Новости академик, директор института проблем безопасности ядерной энергетики РАН Леонид Большов."28 февраля в 9 утра по московскому времени поступила информация об отключении украинскими властями электроснабжения Чернобыльской АЭС, что создало угрозу аварийной ситуации. В результате инцидента электропитание основных систем жизнеобеспечения атомной ситуации, включая системы охлаждения отработавшего ядерного топлива, было переведено на резервные источники, позволяющие обеспечить безопасную эксплуатацию на непродолжительное время", - сказал Большов."Данные действия Киева расцениваются как шантаж и реальная угроза здоровью персонала атомной станции, жителей Украины, отдельных районов России, Белоруссии и других европейских государств", - отметил собеседник агентства.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, чернобыльская аэс, белоруссия, россия, украина, ситуация в днр и лнр