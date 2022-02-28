19:46 28.02.2022 (обновлено: 20:00 28.02.2022)
Академик РАН: отключение Украиной электроснабжения ЧАЭС — реальная угроза
Академик РАН Большов: отключение Украиной электроснабжения ЧАЭС — реальная угроза людям
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИзоляционное арочное сооружение над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС
Изоляционное арочное сооружение над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Отключение украинскими властями электроснабжения Чернобыльской АЭС - это шантаж и реальная угроза жителям Украины, ряда регионов России, Белоруссии и других государств Европы, заявил РИА Новости академик, директор института проблем безопасности ядерной энергетики РАН Леонид Большов.
"28 февраля в 9 утра по московскому времени поступила информация об отключении украинскими властями электроснабжения Чернобыльской АЭС, что создало угрозу аварийной ситуации. В результате инцидента электропитание основных систем жизнеобеспечения атомной ситуации, включая системы охлаждения отработавшего ядерного топлива, было переведено на резервные источники, позволяющие обеспечить безопасную эксплуатацию на непродолжительное время", - сказал Большов.
"Данные действия Киева расцениваются как шантаж и реальная угроза здоровью персонала атомной станции, жителей Украины, отдельных районов России, Белоруссии и других европейских государств", - отметил собеседник агентства.
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