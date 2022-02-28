Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/chaes-1775662255.html
Академик РАН: отключение Украиной электроснабжения ЧАЭС — реальная угроза
Академик РАН: отключение Украиной электроснабжения ЧАЭС — реальная угроза - РИА Новости, 28.02.2022
Академик РАН: отключение Украиной электроснабжения ЧАЭС — реальная угроза
Отключение украинскими властями электроснабжения Чернобыльской АЭС - это шантаж и реальная угроза жителям Украины, ряда регионов России, Белоруссии и других... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T19:46
2022-02-28T20:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
чернобыльская аэс
белоруссия
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589271536_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_11ba7b247854d904bbe1a85c914afa6e.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Отключение украинскими властями электроснабжения Чернобыльской АЭС - это шантаж и реальная угроза жителям Украины, ряда регионов России, Белоруссии и других государств Европы, заявил РИА Новости академик, директор института проблем безопасности ядерной энергетики РАН Леонид Большов."28 февраля в 9 утра по московскому времени поступила информация об отключении украинскими властями электроснабжения Чернобыльской АЭС, что создало угрозу аварийной ситуации. В результате инцидента электропитание основных систем жизнеобеспечения атомной ситуации, включая системы охлаждения отработавшего ядерного топлива, было переведено на резервные источники, позволяющие обеспечить безопасную эксплуатацию на непродолжительное время", - сказал Большов."Данные действия Киева расцениваются как шантаж и реальная угроза здоровью персонала атомной станции, жителей Украины, отдельных районов России, Белоруссии и других европейских государств", - отметил собеседник агентства.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/ukraina-1774945400.html
белоруссия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589271536_459:280:2816:2048_1920x0_80_0_0_4a2119186e8aa7772c07cbf5b60c1241.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чернобыльская аэс, белоруссия, россия, украина, ситуация в днр и лнр
19:46 28.02.2022 (обновлено: 20:00 28.02.2022)
 
Академик РАН: отключение Украиной электроснабжения ЧАЭС — реальная угроза

Академик РАН Большов: отключение Украиной электроснабжения ЧАЭС — реальная угроза людям

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИзоляционное арочное сооружение над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС
Изоляционное арочное сооружение над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Изоляционное арочное сооружение над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Отключение украинскими властями электроснабжения Чернобыльской АЭС - это шантаж и реальная угроза жителям Украины, ряда регионов России, Белоруссии и других государств Европы, заявил РИА Новости академик, директор института проблем безопасности ядерной энергетики РАН Леонид Большов.
"28 февраля в 9 утра по московскому времени поступила информация об отключении украинскими властями электроснабжения Чернобыльской АЭС, что создало угрозу аварийной ситуации. В результате инцидента электропитание основных систем жизнеобеспечения атомной ситуации, включая системы охлаждения отработавшего ядерного топлива, было переведено на резервные источники, позволяющие обеспечить безопасную эксплуатацию на непродолжительное время", - сказал Большов.
"Данные действия Киева расцениваются как шантаж и реальная угроза здоровью персонала атомной станции, жителей Украины, отдельных районов России, Белоруссии и других европейских государств", - отметил собеседник агентства.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Вид Киева. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 08:00
Украина почти создала грязную ядерную бомбу
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЧернобыльская АЭСБелоруссияРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала