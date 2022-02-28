12:56 28.02.2022 (обновлено: 13:26 28.02.2022)
Все запланированные расходы бюджета будут исполнены, заявил Силуанов
Глава Минфина Силуанов заявил, что все запланированные расходы бюджета будут исполнены
Денежные купюры и монеты
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Все запланированные на текущий год расходы бюджета РФ будут исполнены, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"Все бюджетные обязательства, в первую очередь социальные обязательства, будут исполняться в первоочередном порядке, ресурсы для этого есть", - заявил глава Минфина на совещании в правительстве.
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"Мы активно взаимодействуем с субъектами РФ с тем, чтобы также обязательства регионов, которые запланированы на текущий год, были исполнены в полном объеме. Поэтому, что касается исполнения бюджета, бюджетных обязательств - мы приняли все необходимые меры для того, чтобы плановые решения были обеспечены финансовыми ресурсами", - подчеркнул он.
Бюджет РФ на текущий год был запланирован с профицитом на уровне 1,3 триллиона рублей, что составляет около 1% ВВП. Доходы бюджета, согласно утвержденному закону, в текущем году запланированы на уровне 25,01 триллиона рублей, расходы планируются в сумме 23,69 триллиона рублей.
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Опубликовано: Ольга Маркова