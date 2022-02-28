https://ria.ru/20220228/byudzhet-1775540941.html

Все запланированные расходы бюджета будут исполнены, заявил Силуанов

Все запланированные расходы бюджета будут исполнены, заявил Силуанов - РИА Новости, 28.02.2022

Все запланированные расходы бюджета будут исполнены, заявил Силуанов

Все запланированные на текущий год расходы бюджета РФ будут исполнены, заявил министр финансов России Антон Силуанов. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T12:56

2022-02-28T12:56

2022-02-28T13:26

экономика

антон силуанов

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Все запланированные на текущий год расходы бюджета РФ будут исполнены, заявил министр финансов России Антон Силуанов."Все бюджетные обязательства, в первую очередь социальные обязательства, будут исполняться в первоочередном порядке, ресурсы для этого есть", - заявил глава Минфина на совещании в правительстве."Мы активно взаимодействуем с субъектами РФ с тем, чтобы также обязательства регионов, которые запланированы на текущий год, были исполнены в полном объеме. Поэтому, что касается исполнения бюджета, бюджетных обязательств - мы приняли все необходимые меры для того, чтобы плановые решения были обеспечены финансовыми ресурсами", - подчеркнул он.Бюджет РФ на текущий год был запланирован с профицитом на уровне 1,3 триллиона рублей, что составляет около 1% ВВП. Доходы бюджета, согласно утвержденному закону, в текущем году запланированы на уровне 25,01 триллиона рублей, расходы планируются в сумме 23,69 триллиона рублей.

https://ria.ru/20220223/kiberbezopasnost-1774866538.html

https://ria.ru/20220210/byudzhet-1772044031.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии)