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Все запланированные расходы бюджета будут исполнены, заявил Силуанов
Все запланированные расходы бюджета будут исполнены, заявил Силуанов - РИА Новости, 28.02.2022
Все запланированные расходы бюджета будут исполнены, заявил Силуанов
Все запланированные на текущий год расходы бюджета РФ будут исполнены, заявил министр финансов России Антон Силуанов. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:56
2022-02-28T13:26
экономика
антон силуанов
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Все запланированные на текущий год расходы бюджета РФ будут исполнены, заявил министр финансов России Антон Силуанов."Все бюджетные обязательства, в первую очередь социальные обязательства, будут исполняться в первоочередном порядке, ресурсы для этого есть", - заявил глава Минфина на совещании в правительстве."Мы активно взаимодействуем с субъектами РФ с тем, чтобы также обязательства регионов, которые запланированы на текущий год, были исполнены в полном объеме. Поэтому, что касается исполнения бюджета, бюджетных обязательств - мы приняли все необходимые меры для того, чтобы плановые решения были обеспечены финансовыми ресурсами", - подчеркнул он.Бюджет РФ на текущий год был запланирован с профицитом на уровне 1,3 триллиона рублей, что составляет около 1% ВВП. Доходы бюджета, согласно утвержденному закону, в текущем году запланированы на уровне 25,01 триллиона рублей, расходы планируются в сумме 23,69 триллиона рублей.
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экономика, антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
12:56 28.02.2022 (обновлено: 13:26 28.02.2022)
 
Все запланированные расходы бюджета будут исполнены, заявил Силуанов

Глава Минфина Силуанов заявил, что все запланированные расходы бюджета будут исполнены

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Все запланированные на текущий год расходы бюджета РФ будут исполнены, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"Все бюджетные обязательства, в первую очередь социальные обязательства, будут исполняться в первоочередном порядке, ресурсы для этого есть", - заявил глава Минфина на совещании в правительстве.
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"Мы активно взаимодействуем с субъектами РФ с тем, чтобы также обязательства регионов, которые запланированы на текущий год, были исполнены в полном объеме. Поэтому, что касается исполнения бюджета, бюджетных обязательств - мы приняли все необходимые меры для того, чтобы плановые решения были обеспечены финансовыми ресурсами", - подчеркнул он.
Бюджет РФ на текущий год был запланирован с профицитом на уровне 1,3 триллиона рублей, что составляет около 1% ВВП. Доходы бюджета, согласно утвержденному закону, в текущем году запланированы на уровне 25,01 триллиона рублей, расходы планируются в сумме 23,69 триллиона рублей.
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Опубликовано: Ольга Маркова
 
ЭкономикаАнтон СилуановРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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