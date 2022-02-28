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Британия в ближайшие дни полностью заморозит активы всех российских банков
Британия в ближайшие дни полностью заморозит активы всех российских банков - РИА Новости, 28.02.2022
Британия в ближайшие дни полностью заморозит активы всех российских банков
Великобритания в ближайшие дни полностью заморозит активы всех российских банков, заявила глава британского МИД Лиз Трасс в парламенте, представляя новые... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T20:31
2022-02-28T20:32
в мире
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великобритания
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ЛОНДОН, 28 фев – РИА Новости. Великобритания в ближайшие дни полностью заморозит активы всех российских банков, заявила глава британского МИД Лиз Трасс в парламенте, представляя новые санкции против России в связи со спецоперацией на Украине."В ближайшие дни мы введем полное замораживание активов всех российских банков, рассчитывая координировать свои действия с нашими союзниками", - сказала она.Ранее Британия в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР ввела санкции против ряда российских банков, а также против бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга. Затем Лондон в связи со спецоперацией в Донбассе ввел санкции против президента РФ Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и руководителей ряда компаний. Также в санкционный список попали "Ростех", "Тактическое ракетное вооружение", Уралвагонзавод, ОАК и ОСК.Кроме того, британские власти приняли решение о полной заморозке активов ВТБ, прекращении доступа российских компаний к заимствованиям на рынке Великобритании, запретить экспорт ряда высокотехнологичного и критически важного технического оборудования и компонентов, запретить полеты "Аэрофлота" из и в Россию, а также установить лимит на банковские счета россиян на уровне 50 тысяч фунтов стерлингов (66,8 тысяч долларов). В понедельник Британия расширила банковские санкции на Сбербанк, ВЭБ, "Открытие" и Совкомбанк.Отключение ряда российских банков от SWIFT - только первый шаг из тотального запрета, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс в парламенте, представляя новые санкции против России в связи со спецоперацией на Украине.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
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в мире, россия, великобритания
20:31 28.02.2022 (обновлено: 20:32 28.02.2022)
 
Британия в ближайшие дни полностью заморозит активы всех российских банков

Глава МИД Британии Трасс: мы полностью заморозим активы всех российских банков

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Вид на Лондон с южного берега Темзы
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ЛОНДОН, 28 фев – РИА Новости. Великобритания в ближайшие дни полностью заморозит активы всех российских банков, заявила глава британского МИД Лиз Трасс в парламенте, представляя новые санкции против России в связи со спецоперацией на Украине.
"В ближайшие дни мы введем полное замораживание активов всех российских банков, рассчитывая координировать свои действия с нашими союзниками", - сказала она.
Российский парусник Надежда - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 18:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Британии попросили порты не предоставлять доступ российским судам
Ранее Британия в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР ввела санкции против ряда российских банков, а также против бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга. Затем Лондон в связи со спецоперацией в Донбассе ввел санкции против президента РФ Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и руководителей ряда компаний. Также в санкционный список попали "Ростех", "Тактическое ракетное вооружение", Уралвагонзавод, ОАК и ОСК.
Кроме того, британские власти приняли решение о полной заморозке активов ВТБ, прекращении доступа российских компаний к заимствованиям на рынке Великобритании, запретить экспорт ряда высокотехнологичного и критически важного технического оборудования и компонентов, запретить полеты "Аэрофлота" из и в Россию, а также установить лимит на банковские счета россиян на уровне 50 тысяч фунтов стерлингов (66,8 тысяч долларов). В понедельник Британия расширила банковские санкции на Сбербанк, ВЭБ, "Открытие" и Совкомбанк.
Отключение ряда российских банков от SWIFT - только первый шаг из тотального запрета, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс в парламенте, представляя новые санкции против России в связи со спецоперацией на Украине.
"Мы договорились, что многие ключевые российские банки будут выведены из системы SWIFT, что исключит их из международных финансов. Это первый шаг к полному запрету SWIFT (для них - ред.)", - сказала министр.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 11:31
В Британии назвали спекуляции о ядерном оружии бессмысленными и ненужными
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
 
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