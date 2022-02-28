https://ria.ru/20220228/birzha-1775473147.html

Банк России уточнил время начала торгов на валютном и денежном рынках

Банк России уточнил время начала торгов на валютном и денежном рынках - РИА Новости, 28.02.2022

Банк России уточнил время начала торгов на валютном и денежном рынках

Торги на рынке акций Мосбиржи 28 февраля откроются не ранее 15.00 мск, на валютном и денежном рынке, а также рынке РЕПО — в 10:00 мск, говорится в сообщении ЦБ. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T07:44

2022-02-28T07:44

2022-02-28T08:46

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Торги на рынке акций Мосбиржи 28 февраля откроются не ранее 15.00 мск, на валютном и денежном рынке, а также рынке РЕПО — в 10:00 мск, говорится в сообщении ЦБ. Накануне Банк России объявил, что располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора, а также о готовности непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях.СанкцииСтраны Запада объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после того как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Ее целью глава государства назвал защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Великобритания и другие страны закрыли для России небо.В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/tsentrobank-1775476587.html

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россия

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Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

экономика, московская биржа, россия