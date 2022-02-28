07:44 28.02.2022 (обновлено: 08:46 28.02.2022)
Банк России уточнил время начала торгов на валютном и денежном рынках
Банк России заявил, что торги на валютном рынке Мосбиржи откроются в 10:00 мск
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники Московской биржи у информационной стойки
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Торги на рынке акций Мосбиржи 28 февраля откроются не ранее 15.00 мск, на валютном и денежном рынке, а также рынке РЕПО — в 10:00 мск, говорится в сообщении ЦБ.
"Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке РЕПО Московской биржи откроются в 10.00 мск. Банк России оценит целесообразность открытия торгов на остальных рынках в зависимости от развития ситуации. О решении открыть или не открыть торги Банк России сообщит в 13.00 мск", — заявил регулятор.
Накануне Банк России объявил, что располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора, а также о готовности непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях.
Санкции
Страны Запада объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после того как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Ее целью глава государства назвал защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Великобритания и другие страны закрыли для России небо.
В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.
Опубликовано: Игорь Манаширов