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Более пяти тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки

Более пяти тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки - РИА Новости, 28.02.2022

Более пяти тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки

Свыше 5 тысяч беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с РФ за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ России по Ростовской области. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T10:52

2022-02-28T10:52

2022-02-28T10:52

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев - РИА Новости. Свыше 5 тысяч беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с РФ за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ России по Ростовской области."За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекли более 5 тысяч граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении.Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, россия