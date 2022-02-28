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Более пяти тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки
Более пяти тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки - РИА Новости, 28.02.2022
Более пяти тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки
Свыше 5 тысяч беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с РФ за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ России по Ростовской области. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:52
2022-02-28T10:52
2022-02-28T10:52
обострение ситуации в днр и лнр
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донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев - РИА Новости. Свыше 5 тысяч беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с РФ за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ России по Ростовской области."За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекли более 5 тысяч граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении.Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, россия
Более пяти тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки
Более пяти тысяч эвакуированных из ЛНР и ДНР беженцев пересекли границу с Россией за сутки