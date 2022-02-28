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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/bespilotniki-1775589484.html
ВСУ с помощью беспилотников корректируют обстрел Донецка, заявили в ДНР
ВСУ с помощью беспилотников корректируют обстрел Донецка, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.02.2022
ВСУ с помощью беспилотников корректируют обстрел Донецка, заявили в ДНР
Украинские войска корректируют беспилотниками артобстрел северной части Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в СЦКК. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:27
2022-02-28T15:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецк (донецкая область)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска корректируют беспилотниками артобстрел северной части Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в СЦКК.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что украинские войска обстреливают северные окраины Донецка."Артобстрел ВФУ северной части Донецка корректируется БПЛА противника", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство также призывает жителей Донецка срочно уйти с улиц, не поддаваться панике и спрятаться в укрытие.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Ольга Маркова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
15:27 28.02.2022 (обновлено: 15:56 28.02.2022)
 
ВСУ с помощью беспилотников корректируют обстрел Донецка, заявили в ДНР

Представительство ДНР: украинские войска корректируют беспилотниками артобстрел Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСгоревший ящик и боеприпасы у сожженной техники украинских войск
Сгоревший ящик и боеприпасы у сожженной техники украинских войск - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Сгоревший ящик и боеприпасы у сожженной техники украинских войск
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска корректируют беспилотниками артобстрел северной части Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в СЦКК.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что украинские войска обстреливают северные окраины Донецка.
"Артобстрел ВФУ северной части Донецка корректируется БПЛА противника", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство также призывает жителей Донецка срочно уйти с улиц, не поддаваться панике и спрятаться в укрытие.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецк (Донецкая область)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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