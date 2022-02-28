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ВСУ с помощью беспилотников корректируют обстрел Донецка, заявили в ДНР
ВСУ с помощью беспилотников корректируют обстрел Донецка, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.02.2022
ВСУ с помощью беспилотников корректируют обстрел Донецка, заявили в ДНР
Украинские войска корректируют беспилотниками артобстрел северной части Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в СЦКК. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:27
2022-02-28T15:27
2022-02-28T15:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецк (донецкая область)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска корректируют беспилотниками артобстрел северной части Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в СЦКК.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что украинские войска обстреливают северные окраины Донецка."Артобстрел ВФУ северной части Донецка корректируется БПЛА противника", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство также призывает жителей Донецка срочно уйти с улиц, не поддаваться панике и спрятаться в укрытие.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
15:27 28.02.2022 (обновлено: 15:56 28.02.2022)
ВСУ с помощью беспилотников корректируют обстрел Донецка, заявили в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска корректируют беспилотниками артобстрел Донецка