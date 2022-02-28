https://ria.ru/20220228/avia-1775544667.html

В Кремле пообещали ответить на европейские запреты на авиаперелеты

В Кремле пообещали ответить на европейские запреты на авиаперелеты - РИА Новости, 28.02.2022

В Кремле пообещали ответить на европейские запреты на авиаперелеты

Россия ответит на европейские запреты на авиаперелеты, будет руководствоваться принципом взаимности и собственными интересами, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:08

2022-02-28T13:08

2022-02-28T13:16

обострение ситуации в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

дмитрий песков

владимир путин

луганская народная республика

россия

великобритания

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия ответит на европейские запреты на авиаперелеты, будет руководствоваться принципом взаимности и собственными интересами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Разумеется, здесь будут ответы. Руководящим принципом будет принцип взаимности. И, конечно, во главу угла будут ставиться наши собственные интересы", - сказал Песков журналистам.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220228/sanktsii-1775466973.html

луганская народная республика

россия

великобритания

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, дмитрий песков, владимир путин, луганская народная республика, россия, великобритания