Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/arest-1775587997.html
На Украине арестовали мэра харьковского Южного за "госизмену"
На Украине арестовали мэра харьковского Южного за "госизмену" - РИА Новости, 28.02.2022
На Украине арестовали мэра харьковского Южного за "госизмену"
На Украине начались задержания за "госизмену" после начала спецоперации РФ: взяли мэра харьковского Южного, его зама, главу полиции и участкового, сообщил глава РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:23
2022-02-28T15:36
в мире
украина
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
страна.ua
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773675396_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_351eae0dd9e80dfb5f291c50ee39f9a3.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. На Украине начались задержания за "госизмену" после начала спецоперации РФ: взяли мэра харьковского Южного, его зама, главу полиции и участкового, сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов."У нас прошла спецоперация военных. Сейчас задержан мэр Южного господин Брюханов, его заместитель, руководитель местного райотдела полиции и участковый инспектор по статье "государственная измена", - сказал Синегубов. Видео его заявления опубликовано в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773675396_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_38cf624237146eb8dc436fbb3d9f7b7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, страна.ua, владимир путин, россия
15:23 28.02.2022 (обновлено: 15:36 28.02.2022)
 
На Украине арестовали мэра харьковского Южного за "госизмену"

На Украине начались аресты за "госизмену" после начала российской спецоперации

© AFP 2022 / Aleksey FilippovУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© AFP 2022 / Aleksey Filippov
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. На Украине начались задержания за "госизмену" после начала спецоперации РФ: взяли мэра харьковского Южного, его зама, главу полиции и участкового, сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
"У нас прошла спецоперация военных. Сейчас задержан мэр Южного господин Брюханов, его заместитель, руководитель местного райотдела полиции и участковый инспектор по статье "государственная измена", - сказал Синегубов. Видео его заявления опубликовано в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФСтрана.uaВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала