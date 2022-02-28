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На Украине арестовали мэра харьковского Южного за "госизмену"
На Украине арестовали мэра харьковского Южного за "госизмену" - РИА Новости, 28.02.2022
На Украине арестовали мэра харьковского Южного за "госизмену"
На Украине начались задержания за "госизмену" после начала спецоперации РФ: взяли мэра харьковского Южного, его зама, главу полиции и участкового, сообщил глава РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:23
2022-02-28T15:23
2022-02-28T15:36
в мире
украина
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
страна.ua
владимир путин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. На Украине начались задержания за "госизмену" после начала спецоперации РФ: взяли мэра харьковского Южного, его зама, главу полиции и участкового, сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов."У нас прошла спецоперация военных. Сейчас задержан мэр Южного господин Брюханов, его заместитель, руководитель местного райотдела полиции и участковый инспектор по статье "государственная измена", - сказал Синегубов. Видео его заявления опубликовано в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, страна.ua, владимир путин, россия
15:23 28.02.2022 (обновлено: 15:36 28.02.2022)
На Украине арестовали мэра харьковского Южного за "госизмену"
На Украине начались аресты за "госизмену" после начала российской спецоперации