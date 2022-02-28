https://ria.ru/20220228/aksenov-1775554878.html

Аксенов сравнил действия властей Украины с тактикой террористов

Аксенов сравнил действия властей Украины с тактикой террористов - РИА Новости, 28.02.2022

Аксенов сравнил действия властей Украины с тактикой террористов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что киевский режим использует мирных жителей в качестве живого щита, и охарактеризовал такие действия как тактику... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:37

2022-02-28T13:37

2022-02-28T13:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

республика крым

сергей аксенов (политик)

россия

ситуация в днр и лнр

ирак

югославия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что киевский режим использует мирных жителей в качестве живого щита, и охарактеризовал такие действия как тактику террористов."Киевский режим использует мирных жителей в качестве живого щита. Это тактика террористов. Бандеровская власть безжалостно убивает детей, женщин, стариков, прицельно бьет по объектам гражданской инфраструктуры. Это "школа" американских покровителей киевского режима - почерк, хорошо знакомый нам по Югославии, Ираку, Ливии, Сирии. Почерк террористического государства", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, похоже, что Вашингтон все эти годы проводил на Украине какой-то особый "кастинг мерзавцев", по итогам которого во власть допускали только "самых подлых, брехливых, продажных и отмороженных"."Ну и конечно, главным условием для участия в "кастинге" была русофобия", - подчеркнул Аксенов.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/mariupol-1775551093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, республика крым, сергей аксенов (политик), россия, ситуация в днр и лнр, ирак, югославия, дмитрий песков, владимир путин