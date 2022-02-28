Аксенов сравнил действия властей Украины с тактикой террористов
Глава Крыма Аксенов сравнил действия украинских властей с тактикой террористов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что киевский режим использует мирных жителей в качестве живого щита, и охарактеризовал такие действия как тактику террористов.
"Киевский режим использует мирных жителей в качестве живого щита. Это тактика террористов. Бандеровская власть безжалостно убивает детей, женщин, стариков, прицельно бьет по объектам гражданской инфраструктуры. Это "школа" американских покровителей киевского режима - почерк, хорошо знакомый нам по Югославии, Ираку, Ливии, Сирии. Почерк террористического государства", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
"Ну и конечно, главным условием для участия в "кастинге" была русофобия", - подчеркнул Аксенов.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Опубликовано: Екатерина Зайцева