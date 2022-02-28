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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/aksenov-1775554878.html
Аксенов сравнил действия властей Украины с тактикой террористов
Аксенов сравнил действия властей Украины с тактикой террористов - РИА Новости, 28.02.2022
Аксенов сравнил действия властей Украины с тактикой террористов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что киевский режим использует мирных жителей в качестве живого щита, и охарактеризовал такие действия как тактику... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:37
2022-02-28T13:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
республика крым
сергей аксенов (политик)
россия
ситуация в днр и лнр
ирак
югославия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что киевский режим использует мирных жителей в качестве живого щита, и охарактеризовал такие действия как тактику террористов."Киевский режим использует мирных жителей в качестве живого щита. Это тактика террористов. Бандеровская власть безжалостно убивает детей, женщин, стариков, прицельно бьет по объектам гражданской инфраструктуры. Это "школа" американских покровителей киевского режима - почерк, хорошо знакомый нам по Югославии, Ираку, Ливии, Сирии. Почерк террористического государства", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, похоже, что Вашингтон все эти годы проводил на Украине какой-то особый "кастинг мерзавцев", по итогам которого во власть допускали только "самых подлых, брехливых, продажных и отмороженных"."Ну и конечно, главным условием для участия в "кастинге" была русофобия", - подчеркнул Аксенов.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/mariupol-1775551093.html
республика крым
россия
ирак
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Екатерина Зайцева
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в мире, республика крым, сергей аксенов (политик), россия, ситуация в днр и лнр, ирак, югославия, дмитрий песков, владимир путин
13:37 28.02.2022
 
Аксенов сравнил действия властей Украины с тактикой террористов

Глава Крыма Аксенов сравнил действия украинских властей с тактикой террористов

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что киевский режим использует мирных жителей в качестве живого щита, и охарактеризовал такие действия как тактику террористов.
"Киевский режим использует мирных жителей в качестве живого щита. Это тактика террористов. Бандеровская власть безжалостно убивает детей, женщин, стариков, прицельно бьет по объектам гражданской инфраструктуры. Это "школа" американских покровителей киевского режима - почерк, хорошо знакомый нам по Югославии, Ираку, Ливии, Сирии. Почерк террористического государства", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, похоже, что Вашингтон все эти годы проводил на Украине какой-то особый "кастинг мерзавцев", по итогам которого во власть допускали только "самых подлых, брехливых, продажных и отмороженных".
"Ну и конечно, главным условием для участия в "кастинге" была русофобия", - подчеркнул Аксенов.
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13:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)РоссияСитуация в ДНР и ЛНРИракЮгославияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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