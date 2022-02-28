https://ria.ru/20220228/akkaunty-1775534073.html

Прибалтика и Польша попросили Google приостановить аккаунты российских СМИ

Прибалтика и Польша попросили Google приостановить аккаунты российских СМИ - РИА Новости, 28.02.2022

Прибалтика и Польша попросили Google приостановить аккаунты российских СМИ

Литва, Латвия, Эстония и Польша на фоне спецоперации России по демилитаризации Украины попросили Meta, Twitter, Google и YouTube приостановить аккаунты властей... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T12:30

2022-02-28T12:30

2022-02-28T12:51

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Литва, Латвия, Эстония и Польша на фоне спецоперации России по демилитаризации Украины попросили Meta, Twitter, Google и YouTube приостановить аккаунты властей РФ и Белоруссии, а также контролируемых ими СМИ, сообщается на сайте литовского правительства."В письме руководителям технологических компаний премьеры четырех стран призывают остановить действие аккаунтов... руководителей России и Белоруссии, официальных институтов и контролируемых государством СМИ... Руководства стран Балтии и Польши также предлагают помощь своих специалистов для идентификации каналов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.Как отметили в правительстве Литвы, просьба со стороны четырех стран мотивирована "ложной информацией", которая, по их мнению, распространяется на этих каналах.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.

https://ria.ru/20220228/ukraina-1775532429.html

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775529310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, meta (метавселенная), twitter, google, youtube, литва, латвия, россия, белоруссия, эстония, польша, владимир путин, украина, донбасс