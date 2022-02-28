12:30 28.02.2022 (обновлено: 12:51 28.02.2022)
Прибалтика и Польша попросили Google приостановить аккаунты российских СМИ
Литва, Латвия, Эстония и Польша попросили Google приостановить аккаунты российских СМИ
© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
© AP Photo / Jens Meyer
Логотип компании Google
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Литва, Латвия, Эстония и Польша на фоне спецоперации России по демилитаризации Украины попросили Meta, Twitter, Google и YouTube приостановить аккаунты властей РФ и Белоруссии, а также контролируемых ими СМИ, сообщается на сайте литовского правительства.
"В письме руководителям технологических компаний премьеры четырех стран призывают остановить действие аккаунтов... руководителей России и Белоруссии, официальных институтов и контролируемых государством СМИ... Руководства стран Балтии и Польши также предлагают помощь своих специалистов для идентификации каналов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
Как отметили в правительстве Литвы, просьба со стороны четырех стран мотивирована "ложной информацией", которая, по их мнению, распространяется на этих каналах.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев