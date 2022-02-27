https://ria.ru/20220227/volodin-1775363816.html

Длящийся конфликт на Украине выгоден США, заявил Володин

Длящийся конфликт на Украине выгоден США, заявил Володин - РИА Новости, 27.02.2022

Длящийся конфликт на Украине выгоден США, заявил Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что конфликт на Украине выгоден США, которые буквально нашпиговали страну оружием. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T12:55

2022-02-27T12:55

2022-02-27T12:55

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что конфликт на Украине выгоден США, которые буквально нашпиговали страну оружием."Длящийся конфликт нужен и выгоден США, которые нашпиговали оружием Украину, сделали всё, чтобы была создана сегодняшняя ситуация", - написал Володин в своем Telegram-канале.По его словам, было понятно и раньше, что Владимир Зеленский не является самостоятельным политиком - его "привел к власти Вашингтон". "Если вчера из-за своей позиции Зеленский потерял Донбасс, то сегодня он может потерять Украину", - констатировал спикер Госдумы.Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны объявили о новых санкциях - под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Также в прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от межбанковской системы SWIFT. В ответ на такого рода риски в РФ уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.

https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775355564.html

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Екатерина Зайцева

россия, госдума рф, вячеслав володин, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире