https://ria.ru/20220227/ukraina-1775420472.html

Украина заявила о попадании ракет в пункт захоронения радиоактивных отходов

Украина заявила о попадании ракет в пункт захоронения радиоактивных отходов - РИА Новости, 27.02.2022

Украина заявила о попадании ракет в пункт захоронения радиоактивных отходов

Украина информировала МАГАТЭ о попадании ракет в пункт захоронения радиоактивных отходов в Киеве, сообщений о признаках радиоактивного выброса не поступало,... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T19:53

2022-02-27T19:53

2022-02-27T20:25

украина

киев

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

магатэ

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ВЕНА, 27 фев - РИА Новости. Украина информировала МАГАТЭ о попадании ракет в пункт захоронения радиоактивных отходов в Киеве, сообщений о признаках радиоактивного выброса не поступало, заявил в воскресенье генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Сегодня Украина информировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что ночью ракеты попали в пункт захоронения радиоактивных отходов в Киеве, однако сообщений о повреждении здания или каких-либо признаках радиоактивного выброса не поступало", - говорится в заявлении Гросси, распространённом пресс-службой МАГАТЭ."Хотя эти пункты захоронения не содержат высокоактивных радиоактивных отходов, находящиеся там на хранении или захороненные радиоактивные отходы все же могут стать причиной серьезного радиологического воздействия, что подчеркивает необходимость их защиты", - добавил он.Гросси вновь призвал все стороны воздерживаться от любых военных или иных действий, которые могут угрожать безопасности и физической безопасности этих объектов."МАГАТЭ продолжает внимательно следить за развитием событий на Украине, уделяя особое внимание безопасности и физической безопасности ядерных энергетических реакторов страны. МАГАТЭ продолжает находиться в постоянном контакте со своим партнером и регулярно предоставляет обновленную информацию о положении дел на Украине", - говорится в заявлении.Совет управляющих МАГАТЭ в среду проведет экстренное заседание по Украине, сообщили западные СМИ со ссылкой на дипломатов. По данным одного дипломата, одним из пунктов повестки заседания будет обсуждение последствий событий на Украине для безопасности, передавало ранее агентство Рейтер. Другой дипломат заявлял агентству, что заседание было созвано Канадой и Польшей по просьбе Украины, которая не является членом организации.Ранее украинское министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов заявило, что проинформировало МАГАТЭ о фактической потере контроля над ядерными и радиационными объектами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В свою очередь генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал все стороны на Украине воздерживаться от действий, угрожающих сохранности ядерного материала и эксплуатации установок.Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага ЧАЭС, это будет гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся на Украине обстановкой для организации ядерной провокации, добавили в ведомстве, заверив, что радиационный фон в районе Чернобыльской АЭС в норме.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220227/zelenskiy-1775414456.html

https://ria.ru/20220227/kuleba-1775404120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

украина, киев, в мире, магатэ