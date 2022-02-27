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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775392534.html
США выделят 54 миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине
США выделят 54 миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине - РИА Новости, 27.02.2022
США выделят 54 миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине
США выделяют 54 миллиона долларов на гуманитарную помощь украинцам, которые пострадали в результате боевых действий, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T16:19
2022-02-27T16:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. США выделяют 54 миллиона долларов на гуманитарную помощь украинцам, которые пострадали в результате боевых действий, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.Эти средства, по его словам, будут направлены международным гуманитарным организациям для снабжения населения продуктами питания, питьевой водой, организации мест размещения, оказания экстренной медицинской помощи и обеспечения защиты."Наше финансирование также поможет гуманитарным организациям поддерживать контакт между членами семей, которые были разделены в результате конфликта", - сказано в заявлении Блинкена.Около 26 миллионов долларов выделяются из бюджета госдепартамента, еще 28 миллионов предоставит Агентство США по международному развитию (USAID).Ранее Блинкен объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи, включающей зенитные и противотанковые средства, на сумму в 350 миллионов долларов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, сша, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
16:19 27.02.2022 (обновлено: 16:25 27.02.2022)
 
США выделят 54 миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине

Госдеп сообщил о выделении 54 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. США выделяют 54 миллиона долларов на гуманитарную помощь украинцам, которые пострадали в результате боевых действий, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
Эти средства, по его словам, будут направлены международным гуманитарным организациям для снабжения населения продуктами питания, питьевой водой, организации мест размещения, оказания экстренной медицинской помощи и обеспечения защиты.
"Наше финансирование также поможет гуманитарным организациям поддерживать контакт между членами семей, которые были разделены в результате конфликта", - сказано в заявлении Блинкена.
Около 26 миллионов долларов выделяются из бюджета госдепартамента, еще 28 миллионов предоставит Агентство США по международному развитию (USAID).
Ранее Блинкен объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи, включающей зенитные и противотанковые средства, на сумму в 350 миллионов долларов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Белый дом - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 01:38
СМИ: Белый дом запросил 6,4 миллиарда долларов "на украинский кризис"
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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