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США выделят 54 миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине
США выделят 54 миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине - РИА Новости, 27.02.2022
США выделят 54 миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине
США выделяют 54 миллиона долларов на гуманитарную помощь украинцам, которые пострадали в результате боевых действий, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T16:19
2022-02-27T16:19
2022-02-27T16:25
обострение ситуации в днр и лнр
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признание днр и лнр в россии
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. США выделяют 54 миллиона долларов на гуманитарную помощь украинцам, которые пострадали в результате боевых действий, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.Эти средства, по его словам, будут направлены международным гуманитарным организациям для снабжения населения продуктами питания, питьевой водой, организации мест размещения, оказания экстренной медицинской помощи и обеспечения защиты."Наше финансирование также поможет гуманитарным организациям поддерживать контакт между членами семей, которые были разделены в результате конфликта", - сказано в заявлении Блинкена.Около 26 миллионов долларов выделяются из бюджета госдепартамента, еще 28 миллионов предоставит Агентство США по международному развитию (USAID).Ранее Блинкен объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи, включающей зенитные и противотанковые средства, на сумму в 350 миллионов долларов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220226/finansirovanie-1775197213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
16:19 27.02.2022 (обновлено: 16:25 27.02.2022)
США выделят 54 миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине
Госдеп сообщил о выделении 54 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине