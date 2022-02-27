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США выделят 54 миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине

США выделят 54 миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине - РИА Новости, 27.02.2022

США выделят 54 миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине

США выделяют 54 миллиона долларов на гуманитарную помощь украинцам, которые пострадали в результате боевых действий, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T16:19

2022-02-27T16:19

2022-02-27T16:25

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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. США выделяют 54 миллиона долларов на гуманитарную помощь украинцам, которые пострадали в результате боевых действий, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.Эти средства, по его словам, будут направлены международным гуманитарным организациям для снабжения населения продуктами питания, питьевой водой, организации мест размещения, оказания экстренной медицинской помощи и обеспечения защиты."Наше финансирование также поможет гуманитарным организациям поддерживать контакт между членами семей, которые были разделены в результате конфликта", - сказано в заявлении Блинкена.Около 26 миллионов долларов выделяются из бюджета госдепартамента, еще 28 миллионов предоставит Агентство США по международному развитию (USAID).Ранее Блинкен объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи, включающей зенитные и противотанковые средства, на сумму в 350 миллионов долларов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/finansirovanie-1775197213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии