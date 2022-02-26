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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/ukraina-1775272836.html
США выделили Украине дополнительные 350 миллионов долларов на оборону
США выделили Украине дополнительные 350 миллионов долларов на оборону - РИА Новости, 26.02.2022
США выделили Украине дополнительные 350 миллионов долларов на оборону
Госсекретарь США Энтони Блинкен санкционировал выделение до 350 миллионов долларов для оказания экстренной помощи Украине в сфере обороны, заявил в субботу... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T17:15
2022-02-26T17:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
украина
министерство обороны сша
джо байден
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен санкционировал выделение до 350 миллионов долларов для оказания экстренной помощи Украине в сфере обороны, заявил в субботу госсекретарь США Энтони Блинкен."Согласно поручению президента, я санкционировал беспрецедентное выделение 350 миллионов долларов для оказания незамедлительной поддержки Украине", - сказал Блинкен, чье заявление распространил госдепартамент.Таким образом, по словам главы американской дипломатии, общий объем выделенной США помощи для Украины за последний год превысил суммарно один миллиард долларов."Этот транш помощи представляет собой еще один четкий сигнал о том, что США поддерживают народ Украины, отстаивающий свою суверенную, мужественную и гордую страну", - указал Блинкен.Накануне президент США Джо Байден издал меморандум, которым наделил госсекретаря полномочиями по предоставлению немедленной военной помощи Украине. В рамках этого документа Блинкен может санкционировать отправку в европейскую страну до 350 миллионов долларов в виде оборонных изделий и услуг Пентагона, а также военного обучения и подготовки.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Давид Андриясов
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в мире, сша, украина, министерство обороны сша, джо байден, энтони блинкен
17:15 26.02.2022
 
США выделили Украине дополнительные 350 миллионов долларов на оборону

США выделили Украине дополнительные 350 миллионов долларов на укрепление обороны

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен санкционировал выделение до 350 миллионов долларов для оказания экстренной помощи Украине в сфере обороны, заявил в субботу госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Согласно поручению президента, я санкционировал беспрецедентное выделение 350 миллионов долларов для оказания незамедлительной поддержки Украине", - сказал Блинкен, чье заявление распространил госдепартамент.
Таким образом, по словам главы американской дипломатии, общий объем выделенной США помощи для Украины за последний год превысил суммарно один миллиард долларов.
"Этот транш помощи представляет собой еще один четкий сигнал о том, что США поддерживают народ Украины, отстаивающий свою суверенную, мужественную и гордую страну", - указал Блинкен.
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17:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Бельгия направит Украине две тысячи пулеметов
Накануне президент США Джо Байден издал меморандум, которым наделил госсекретаря полномочиями по предоставлению немедленной военной помощи Украине. В рамках этого документа Блинкен может санкционировать отправку в европейскую страну до 350 миллионов долларов в виде оборонных изделий и услуг Пентагона, а также военного обучения и подготовки.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Давид Андриясов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАУкраинаМинистерство обороны СШАДжо БайденЭнтони Блинкен
 
 
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