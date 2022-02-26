https://ria.ru/20220226/ukraina-1775272836.html

США выделили Украине дополнительные 350 миллионов долларов на оборону

США выделили Украине дополнительные 350 миллионов долларов на оборону - РИА Новости, 26.02.2022

США выделили Украине дополнительные 350 миллионов долларов на оборону

Госсекретарь США Энтони Блинкен санкционировал выделение до 350 миллионов долларов для оказания экстренной помощи Украине в сфере обороны, заявил в субботу... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T17:15

2022-02-26T17:15

2022-02-26T17:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сша

украина

министерство обороны сша

джо байден

энтони блинкен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739887844_0:233:1280:953_1920x0_80_0_0_9035e898bdca445b20737d8069aa8489.jpg

ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен санкционировал выделение до 350 миллионов долларов для оказания экстренной помощи Украине в сфере обороны, заявил в субботу госсекретарь США Энтони Блинкен."Согласно поручению президента, я санкционировал беспрецедентное выделение 350 миллионов долларов для оказания незамедлительной поддержки Украине", - сказал Блинкен, чье заявление распространил госдепартамент.Таким образом, по словам главы американской дипломатии, общий объем выделенной США помощи для Украины за последний год превысил суммарно один миллиард долларов."Этот транш помощи представляет собой еще один четкий сигнал о том, что США поддерживают народ Украины, отстаивающий свою суверенную, мужественную и гордую страну", - указал Блинкен.Накануне президент США Джо Байден издал меморандум, которым наделил госсекретаря полномочиями по предоставлению немедленной военной помощи Украине. В рамках этого документа Блинкен может санкционировать отправку в европейскую страну до 350 миллионов долларов в виде оборонных изделий и услуг Пентагона, а также военного обучения и подготовки.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/pulemety-1775270983.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Давид Андриясов

Давид Андриясов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, сша, украина, министерство обороны сша, джо байден, энтони блинкен