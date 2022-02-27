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Кулеба призвал иностранцев помочь обороне Украины

Кулеба призвал иностранцев помочь обороне Украины - РИА Новости, 27.02.2022

Кулеба призвал иностранцев помочь обороне Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что иностранцы, которые хотят оборонять Украину в составе нового подразделения, "Интернационального... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T12:39

2022-02-27T12:39

2022-02-27T12:39

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что иностранцы, которые хотят оборонять Украину в составе нового подразделения, "Интернационального легиона территориальной обороны", могут с этой целью обратиться в украинские дипмиссии в странах их проживания.По сообщению украинского агентства УНИАН, Владимир Зеленский в воскресенье объявил о формировании "Интернационального легиона территориальной обороны Украины", который будет комплектоваться из иностранцев, которые хотят оборонять страну."Иностранцы, желающие защищать Украину и мировой порядок в составе "Интернационального легиона территориальной обороны Украины", я призываю вас связываться с иностранными дипломатическими представительствами Украины в ваших странах", - написал Кулеба в Twitter.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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в мире, владимир зеленский, владимир путин, донбасс, украина, россия, twitter