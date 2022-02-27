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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775362453.html
Кулеба призвал иностранцев помочь обороне Украины
Кулеба призвал иностранцев помочь обороне Украины - РИА Новости, 27.02.2022
Кулеба призвал иностранцев помочь обороне Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что иностранцы, которые хотят оборонять Украину в составе нового подразделения, "Интернационального... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T12:39
2022-02-27T12:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
владимир путин
донбасс
украина
россия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что иностранцы, которые хотят оборонять Украину в составе нового подразделения, "Интернационального легиона территориальной обороны", могут с этой целью обратиться в украинские дипмиссии в странах их проживания.По сообщению украинского агентства УНИАН, Владимир Зеленский в воскресенье объявил о формировании "Интернационального легиона территориальной обороны Украины", который будет комплектоваться из иностранцев, которые хотят оборонять страну."Иностранцы, желающие защищать Украину и мировой порядок в составе "Интернационального легиона территориальной обороны Украины", я призываю вас связываться с иностранными дипломатическими представительствами Украины в ваших странах", - написал Кулеба в Twitter.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, донбасс, украина, россия, twitter
12:39 27.02.2022
 
Кулеба призвал иностранцев помочь обороне Украины

Кулеба призвал иностранцев, желающих оборонять Украину, обращаться в украинские дипмиссии

© REUTERS / POOL / Sergey DolzhenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / POOL / Sergey Dolzhenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что иностранцы, которые хотят оборонять Украину в составе нового подразделения, "Интернационального легиона территориальной обороны", могут с этой целью обратиться в украинские дипмиссии в странах их проживания.
По сообщению украинского агентства УНИАН, Владимир Зеленский в воскресенье объявил о формировании "Интернационального легиона территориальной обороны Украины", который будет комплектоваться из иностранцев, которые хотят оборонять страну.
"Иностранцы, желающие защищать Украину и мировой порядок в составе "Интернационального легиона территориальной обороны Украины", я призываю вас связываться с иностранными дипломатическими представительствами Украины в ваших странах", - написал Кулеба в Twitter.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДонбассУкраинаРоссияTwitter
 
 
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