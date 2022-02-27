https://ria.ru/20220227/ukraina-1775356841.html
Эрдоган предложил выступить посредником между Россией и Украиной
Эрдоган предложил выступить посредником между Россией и Украиной - РИА Новости, 27.02.2022
Эрдоган предложил выступить посредником между Россией и Украиной
Президент Турции Тайип Эрдоган предложил выступить посредником между Россией и Украиной, сообщил глава Управления по связям с общественностью администрации... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T11:55
2022-02-27T11:55
2022-02-27T11:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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турция
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АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган предложил выступить посредником между Россией и Украиной, сообщил глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун."Мы являемся свидетелями очередной войны в нашем регионе. Президент Эрдоган предложил выступить посредником между Россией и Украиной, поскольку у нас крепкие отношения с обеими странами", - написал Алтун в Twitter.По его словам, Анкара "сделала все возможное на дипломатическом уровне, чтобы предотвратить нынешнюю ситуацию". "Наши призывы реформировать систему ООН были проигнорированы, и мы увидели ужасные последствия этого в последнем кризисе. Этой войны можно было бы избежать, если бы наши призывы были услышаны. Мы неоднократно призывали к дипломатическому решению, но теперь война стоит перед нами как реальность. Отсутствие единства международного сообщества по ряду региональных и глобальных вопросов было серьезной проблемой, как это было во время российско-украинского кризиса", - отметил Алтун.По его словам, "конфликт сталкивает мир с двумя трагедиями". "Во-первых, это человеческое измерение конфликта. Турция сделает все необходимое в этом отношении. Как и в других региональных конфликтах, мы теперь будем пионерами в этой области. Второе — это неустанные атаки на правду. Мы также в курсе этой ситуации. Мы работаем над противодействием дезинформации и дезинформационным кампаниям. В этой информационной войне мы будем стоять за правду, откуда бы она ни исходила. Существует много предположений и комментариев по поводу политики Турции. Дипломатические шаги Турции и ее координация со своими союзниками всегда нацелены на быстрое и мирное разрешение конфликта. Пусть никто не сомневается в этом. Турция верит в конструктивную и созидательную силу дипломатии и старается максимально использовать все дипломатические возможности в каждом кризисе" - резюмировал он.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, турция, киев, оон, twitter, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
Эрдоган предложил выступить посредником между Россией и Украиной
Президент Турции Эрдоган предложил выступить посредником между Россией и Украиной
АНКАРА, 27 фев – РИА Новости.
Президент Турции Тайип Эрдоган предложил выступить посредником между Россией и Украиной, сообщил
глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
"Мы являемся свидетелями очередной войны в нашем регионе. Президент Эрдоган предложил выступить посредником между Россией и Украиной, поскольку у нас крепкие отношения с обеими странами", - написал Алтун в Twitter
.
По его словам, Анкара "сделала все возможное на дипломатическом уровне, чтобы предотвратить нынешнюю ситуацию". "Наши призывы реформировать систему ООН были проигнорированы, и мы увидели ужасные последствия этого в последнем кризисе. Этой войны можно было бы избежать, если бы наши призывы были услышаны. Мы неоднократно призывали к дипломатическому решению, но теперь война стоит перед нами как реальность. Отсутствие единства международного сообщества по ряду региональных и глобальных вопросов было серьезной проблемой, как это было во время российско-украинского кризиса", - отметил Алтун.
По его словам, "конфликт сталкивает мир с двумя трагедиями". "Во-первых, это человеческое измерение конфликта. Турция сделает все необходимое в этом отношении. Как и в других региональных конфликтах, мы теперь будем пионерами в этой области. Второе — это неустанные атаки на правду. Мы также в курсе этой ситуации. Мы работаем над противодействием дезинформации и дезинформационным кампаниям. В этой информационной войне мы будем стоять за правду, откуда бы она ни исходила. Существует много предположений и комментариев по поводу политики Турции. Дипломатические шаги Турции и ее координация со своими союзниками всегда нацелены на быстрое и мирное разрешение конфликта. Пусть никто не сомневается в этом. Турция верит в конструктивную и созидательную силу дипломатии и старается максимально использовать все дипломатические возможности в каждом кризисе" - резюмировал он.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.