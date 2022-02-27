Португалия направит Украине оружие, гранаты и военное снаряжение
Португалия направит Украине оружие, гранаты и военное снаряжение
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Португалия направит Украине оружие, гранаты и военное снаряжение, сообщает министерство обороны страны.
"По просьбе украинских властей Португалия предоставит военное снаряжение, такое как жилеты, каски, очки ночного видения, гранаты и боеприпасы различных калибров, комплектные рации, аналоговые ретрансляторы и автоматические винтовки G3", - говорится в сообщении министерства в Twitter.
A pedido das autoridades ucranianas, Portugal irá disponibilizar equipamento militar como coletes, capacetes, óculos visão noturna, granadas e munições de diferentes calibres, rádios portáteis completos, repetidores analógicos e espingardas automáticas G3.— Defesa Nacional (@defesa_pt) February 26, 2022
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.