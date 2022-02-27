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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775343633.html
Португалия направит Украине оружие, гранаты и военное снаряжение
Португалия направит Украине оружие, гранаты и военное снаряжение - РИА Новости, 27.02.2022
Португалия направит Украине оружие, гранаты и военное снаряжение
Португалия направит Украине оружие, гранаты и военное снаряжение, сообщает министерство обороны страны. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T10:00
2022-02-27T10:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
португалия
россия
луганская народная республика
twitter
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Португалия направит Украине оружие, гранаты и военное снаряжение, сообщает министерство обороны страны."По просьбе украинских властей Португалия предоставит военное снаряжение, такое как жилеты, каски, очки ночного видения, гранаты и боеприпасы различных калибров, комплектные рации, аналоговые ретрансляторы и автоматические винтовки G3", - говорится в сообщении министерства в Twitter.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, португалия, россия, луганская народная республика, twitter, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
10:00 27.02.2022
 
Португалия направит Украине оружие, гранаты и военное снаряжение

Португалия направит Украине оружие, гранаты и военное снаряжение

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Вид на Киев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Португалия направит Украине оружие, гранаты и военное снаряжение, сообщает министерство обороны страны.
"По просьбе украинских властей Португалия предоставит военное снаряжение, такое как жилеты, каски, очки ночного видения, гранаты и боеприпасы различных калибров, комплектные рации, аналоговые ретрансляторы и автоматические винтовки G3", - говорится в сообщении министерства в Twitter.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинПортугалияРоссияЛуганская Народная РеспубликаTwitterПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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