Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/swift-1775365162.html
В Совфеде назвали плюсы от выхода России из SWIFT
В Совфеде назвали плюсы от выхода России из SWIFT - РИА Новости, 27.02.2022
В Совфеде назвали плюсы от выхода России из SWIFT
Выход России из международной межбанковской системы SWIFT не несет угрозы расчетам внутри страны, стимулирует распространение рубля как международной валюты и... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T13:06
2022-02-27T14:11
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
андрей климов
совет федерации рф
swift
россия
санкции
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150608/26/1506082638_0:81:3080:1814_1920x0_80_0_0_0c8dea00c8ed368fc30ed760ec865f30.jpg
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Выход России из международной межбанковской системы SWIFT не несет угрозы расчетам внутри страны, стимулирует распространение рубля как международной валюты и снижает контроль Запада за расчетными операциями, заявил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.Западные страны в качестве санкционных мер в связи с ситуацией на Украине обсуждают отключение России от SWIFT. Кабмин ФРГ по итогам переговоров западных лидеров, которые прошли в субботу вечером, объявил, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из SWIFT.Он отметил, что российские банки могут пользоваться любой платежной системой, "но прежде всего – своей"."Когда вы проводите транзакции через SWIFT, они (западные страны - ред.) все видят, что и кому вы посылаете, и могут в любой момент все, что хотят, заблокировать", - указал Климов.Сенатор пояснил про возможное отключение России от SWIFT: "Технически это реально, смысла в этом по большому счету нет".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150608/26/1506082638_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_ad09dd1fc8c0dad57ed403139d513fd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, андрей климов, совет федерации рф, swift, россия, санкции, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
13:06 27.02.2022 (обновлено: 14:11 27.02.2022)
 
В Совфеде назвали плюсы от выхода России из SWIFT

Сенатор Климов: выход из SWIFT стимулирует распространение рубля как международной валюты

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Выход России из международной межбанковской системы SWIFT не несет угрозы расчетам внутри страны, стимулирует распространение рубля как международной валюты и снижает контроль Запада за расчетными операциями, заявил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Западные страны в качестве санкционных мер в связи с ситуацией на Украине обсуждают отключение России от SWIFT. Кабмин ФРГ по итогам переговоров западных лидеров, которые прошли в субботу вечером, объявил, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из SWIFT.
"Выход России из SWIFT не несет угрозы нашим внутренним расчетам, стимулирует распространение рубля в качестве международной валюты и одновременно снижает возможности деструктивного контроля со стороны Запада наших расчетных операций", - сказал политик.
Он отметил, что российские банки могут пользоваться любой платежной системой, "но прежде всего – своей".
"Когда вы проводите транзакции через SWIFT, они (западные страны - ред.) все видят, что и кому вы посылаете, и могут в любой момент все, что хотят, заблокировать", - указал Климов.
Сенатор пояснил про возможное отключение России от SWIFT: "Технически это реально, смысла в этом по большому счету нет".
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаАндрей КлимовСовет Федерации РФSWIFTРоссияСанкцииДонбассСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала