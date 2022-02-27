https://ria.ru/20220227/swift-1775365162.html
В Совфеде назвали плюсы от выхода России из SWIFT
В Совфеде назвали плюсы от выхода России из SWIFT - РИА Новости, 27.02.2022
В Совфеде назвали плюсы от выхода России из SWIFT
Выход России из международной межбанковской системы SWIFT не несет угрозы расчетам внутри страны, стимулирует распространение рубля как международной валюты и... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T13:06
2022-02-27T13:06
2022-02-27T14:11
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
андрей климов
совет федерации рф
swift
россия
санкции
донбасс
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Выход России из международной межбанковской системы SWIFT не несет угрозы расчетам внутри страны, стимулирует распространение рубля как международной валюты и снижает контроль Запада за расчетными операциями, заявил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.Западные страны в качестве санкционных мер в связи с ситуацией на Украине обсуждают отключение России от SWIFT. Кабмин ФРГ по итогам переговоров западных лидеров, которые прошли в субботу вечером, объявил, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из SWIFT.Он отметил, что российские банки могут пользоваться любой платежной системой, "но прежде всего – своей"."Когда вы проводите транзакции через SWIFT, они (западные страны - ред.) все видят, что и кому вы посылаете, и могут в любой момент все, что хотят, заблокировать", - указал Климов.Сенатор пояснил про возможное отключение России от SWIFT: "Технически это реально, смысла в этом по большому счету нет".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, андрей климов, совет федерации рф, swift, россия, санкции, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
13:06 27.02.2022 (обновлено: 14:11 27.02.2022)
В Совфеде назвали плюсы от выхода России из SWIFT
Сенатор Климов: выход из SWIFT стимулирует распространение рубля как международной валюты
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Выход России из международной межбанковской системы SWIFT не несет угрозы расчетам внутри страны, стимулирует распространение рубля как международной валюты и снижает контроль Запада за расчетными операциями, заявил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Западные страны в качестве санкционных мер в связи с ситуацией на Украине
обсуждают отключение России
от SWIFT. Кабмин ФРГ
по итогам переговоров западных лидеров, которые прошли в субботу вечером, объявил, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из SWIFT
.
"Выход России из SWIFT не несет угрозы нашим внутренним расчетам, стимулирует распространение рубля в качестве международной валюты и одновременно снижает возможности деструктивного контроля со стороны Запада наших расчетных операций", - сказал политик.
Он отметил, что российские банки могут пользоваться любой платежной системой, "но прежде всего – своей".
"Когда вы проводите транзакции через SWIFT, они (западные страны - ред.) все видят, что и кому вы посылаете, и могут в любой момент все, что хотят, заблокировать", - указал Климов.
Сенатор пояснил про возможное отключение России от SWIFT: "Технически это реально, смысла в этом по большому счету нет".