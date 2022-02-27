11:14 27.02.2022 (обновлено: 21:36 27.02.2022)
Эксперт прокомментировал возможное отключение России от SWIFT
Эксперт: даже частичное отключение России от SWIFT повредит ее внешнеторговым партнерам
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Даже частичное отключение России от межбанковской системы SWIFT нанесет значительный ущерб ее внешнеторговым партнерам, сообщил РИА Новости генеральный директор "УК Спутник — Управление капиталом" Александр Лосев.
"Решения европейских и американских политиков должны быть оформлены законодательно, так как даже частичная блокировка нанесет значительный ущерб внешнеторговым партнерам российских компаний", — сказал он.
Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT взаимодействует со странами Европы, чтобы выяснить подробности о тех объектах в России, в отношении которых должны применяться новые санкции, готовится исполнить решение Европы после "правового распоряжения", передает телеканал NBC. Ранее кабмин ФРГ сообщил, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из SWIFT.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе "Сбер" и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
Также в прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
Опубликовано: Екатерина Зайцева