Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220227/swift-1775351067.html
Эксперт прокомментировал возможное отключение России от SWIFT
Эксперт прокомментировал возможное отключение России от SWIFT - РИА Новости, 27.02.2022
Эксперт прокомментировал возможное отключение России от SWIFT
Даже частичное отключение России от межбанковской системы SWIFT нанесет значительный ущерб ее внешнеторговым партнерам, сообщил РИА Новости генеральный директор РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T11:14
2022-02-27T21:36
экономика
технологии
swift
санкции в отношении россии
втб
nbc
россия
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602329577_0:101:2597:1562_1920x0_80_0_0_41518e717854e2acaa010308defcca13.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Даже частичное отключение России от межбанковской системы SWIFT нанесет значительный ущерб ее внешнеторговым партнерам, сообщил РИА Новости генеральный директор "УК Спутник — Управление капиталом" Александр Лосев."Решения европейских и американских политиков должны быть оформлены законодательно, так как даже частичная блокировка нанесет значительный ущерб внешнеторговым партнерам российских компаний", — сказал он.Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT взаимодействует со странами Европы, чтобы выяснить подробности о тех объектах в России, в отношении которых должны применяться новые санкции, готовится исполнить решение Европы после "правового распоряжения", передает телеканал NBC. Ранее кабмин ФРГ сообщил, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из SWIFT.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе "Сбер" и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Также в прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
https://ria.ru/20220227/sberbank-1775344035.html
россия
казахстан
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602329577_147:0:2451:1728_1920x0_80_0_0_d35de3f68cec93b808be33d87c3147f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, swift, санкции в отношении россии, втб, nbc, россия, казахстан, белоруссия, владимир путин
11:14 27.02.2022 (обновлено: 21:36 27.02.2022)
 
Эксперт прокомментировал возможное отключение России от SWIFT

Эксперт: даже частичное отключение России от SWIFT повредит ее внешнеторговым партнерам

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© Фото : SWIFT
Логотип SWIFT
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Даже частичное отключение России от межбанковской системы SWIFT нанесет значительный ущерб ее внешнеторговым партнерам, сообщил РИА Новости генеральный директор "УК Спутник — Управление капиталом" Александр Лосев.
"Решения европейских и американских политиков должны быть оформлены законодательно, так как даже частичная блокировка нанесет значительный ущерб внешнеторговым партнерам российских компаний", — сказал он.
Банкомат в отделении Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 10:07
Сбербанк сообщил, что платежные сервисы работают в штатном режиме
Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT взаимодействует со странами Европы, чтобы выяснить подробности о тех объектах в России, в отношении которых должны применяться новые санкции, готовится исполнить решение Европы после "правового распоряжения", передает телеканал NBC. Ранее кабмин ФРГ сообщил, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из SWIFT.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе "Сбер" и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
Также в прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
ЭкономикаТехнологииSWIFTСанкции в отношении РоссииВТБNBCРоссияКазахстанБелоруссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала