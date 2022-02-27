https://ria.ru/20220227/swift-1775351067.html

Эксперт прокомментировал возможное отключение России от SWIFT

Эксперт прокомментировал возможное отключение России от SWIFT - РИА Новости, 27.02.2022

Эксперт прокомментировал возможное отключение России от SWIFT

Даже частичное отключение России от межбанковской системы SWIFT нанесет значительный ущерб ее внешнеторговым партнерам, сообщил РИА Новости генеральный директор РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T11:14

2022-02-27T11:14

2022-02-27T21:36

экономика

технологии

swift

санкции в отношении россии

втб

nbc

россия

казахстан

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Даже частичное отключение России от межбанковской системы SWIFT нанесет значительный ущерб ее внешнеторговым партнерам, сообщил РИА Новости генеральный директор "УК Спутник — Управление капиталом" Александр Лосев."Решения европейских и американских политиков должны быть оформлены законодательно, так как даже частичная блокировка нанесет значительный ущерб внешнеторговым партнерам российских компаний", — сказал он.Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT взаимодействует со странами Европы, чтобы выяснить подробности о тех объектах в России, в отношении которых должны применяться новые санкции, готовится исполнить решение Европы после "правового распоряжения", передает телеканал NBC. Ранее кабмин ФРГ сообщил, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из SWIFT.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе "Сбер" и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Также в прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.

https://ria.ru/20220227/sberbank-1775344035.html

россия

казахстан

белоруссия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, технологии, swift, санкции в отношении россии, втб, nbc, россия, казахстан, белоруссия, владимир путин