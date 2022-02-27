https://ria.ru/20220227/swift-1775349750.html

Эксперт объяснил, по кому ударит отключение России от SWIFT

Эксперт объяснил, по кому ударит отключение России от SWIFT - РИА Новости, 27.02.2022

Эксперт объяснил, по кому ударит отключение России от SWIFT

Отключение РФ от межбанковской системы SWIFT в первую очередь ударит по мелким импортерам и экспортерам, им придется искать альтернативные решения, сказал РИА... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T11:03

2022-02-27T11:03

2022-02-27T11:03

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

технологии

владимир путин

россия

казахстан

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втб

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Отключение РФ от межбанковской системы SWIFT в первую очередь ударит по мелким импортерам и экспортерам, им придется искать альтернативные решения, сказал РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст."Внутри страны платежи будут выполняться через Систему передачи финансовых сообщений Банка России. С другими странами будет сложнее - пока не очень понятно, как при введении таких ограничений мы будем получать средства за углеводороды. Но в первую очередь ограничения ударят не по крупным компаниям, а по мелким импортерам и экспортерам: им придется экстренно искать способы расчетов с контрагентами. Часть будет вынуждена уйти на обслуживание а зарубежные банки", - сказал он.Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT взаимодействует со странами Европы, чтобы выяснить подробности о тех объектах в России, в отношении которых должны применяться новые санкции, готовится исполнить решение Европы после "правового распоряжения", передает телеканал NBC. Ранее правительство Германии сообщило, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости - и другие российские банки будут исключены из SWIFT.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили новые санкции - под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Также в прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT. В ответ на такого рода риски в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.

https://radiosputnik.ria.ru/20220226/swift-1775270724.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, технологии, владимир путин, россия, казахстан, белоруссия, втб, nbc, swift, санкции в отношении россии