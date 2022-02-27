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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/swift-1775349750.html
Эксперт объяснил, по кому ударит отключение России от SWIFT
Эксперт объяснил, по кому ударит отключение России от SWIFT - РИА Новости, 27.02.2022
Эксперт объяснил, по кому ударит отключение России от SWIFT
Отключение РФ от межбанковской системы SWIFT в первую очередь ударит по мелким импортерам и экспортерам, им придется искать альтернативные решения, сказал РИА... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T11:03
2022-02-27T11:03
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
технологии
владимир путин
россия
казахстан
белоруссия
втб
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Отключение РФ от межбанковской системы SWIFT в первую очередь ударит по мелким импортерам и экспортерам, им придется искать альтернативные решения, сказал РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст."Внутри страны платежи будут выполняться через Систему передачи финансовых сообщений Банка России. С другими странами будет сложнее - пока не очень понятно, как при введении таких ограничений мы будем получать средства за углеводороды. Но в первую очередь ограничения ударят не по крупным компаниям, а по мелким импортерам и экспортерам: им придется экстренно искать способы расчетов с контрагентами. Часть будет вынуждена уйти на обслуживание а зарубежные банки", - сказал он.Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT взаимодействует со странами Европы, чтобы выяснить подробности о тех объектах в России, в отношении которых должны применяться новые санкции, готовится исполнить решение Европы после "правового распоряжения", передает телеканал NBC. Ранее правительство Германии сообщило, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости - и другие российские банки будут исключены из SWIFT.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили новые санкции - под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Также в прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT. В ответ на такого рода риски в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
https://radiosputnik.ria.ru/20220226/swift-1775270724.html
россия
казахстан
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2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
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РИА Новости
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экономика, технологии, владимир путин, россия, казахстан, белоруссия, втб, nbc, swift, санкции в отношении россии
11:03 27.02.2022
 
Эксперт объяснил, по кому ударит отключение России от SWIFT

Эксперт Шуст: отключение России от SWIFT в первую очередь ударит по мелким импортерам

© REUTERS / Chris Helgren/File PhotoЛоготип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / Chris Helgren/File Photo
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Отключение РФ от межбанковской системы SWIFT в первую очередь ударит по мелким импортерам и экспортерам, им придется искать альтернативные решения, сказал РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
"Внутри страны платежи будут выполняться через Систему передачи финансовых сообщений Банка России. С другими странами будет сложнее - пока не очень понятно, как при введении таких ограничений мы будем получать средства за углеводороды. Но в первую очередь ограничения ударят не по крупным компаниям, а по мелким импортерам и экспортерам: им придется экстренно искать способы расчетов с контрагентами. Часть будет вынуждена уйти на обслуживание а зарубежные банки", - сказал он.
Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT взаимодействует со странами Европы, чтобы выяснить подробности о тех объектах в России, в отношении которых должны применяться новые санкции, готовится исполнить решение Европы после "правового распоряжения", передает телеканал NBC. Ранее правительство Германии сообщило, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости - и другие российские банки будут исключены из SWIFT.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили новые санкции - под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
Также в прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT. В ответ на такого рода риски в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 16:58В мире
В Госдуме рассказали, как будет действовать Россия при отключении от SWIFT
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаТехнологииВладимир ПутинРоссияКазахстанБелоруссияВТБNBCSWIFTСанкции в отношении России
 
 
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