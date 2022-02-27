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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/swift-1775322443.html
Джонсон назвал отключение от SWIFT первым шагом изоляции России
Джонсон назвал отключение от SWIFT первым шагом изоляции России - РИА Новости, 27.02.2022
Джонсон назвал отключение от SWIFT первым шагом изоляции России
Премьер–министр Великобритании Борис Джонсон назвал отключение российских банков от системы SWIFT первым шагом по изоляции России от мировой финансовой системы. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T02:34
2022-02-27T02:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
великобритания
борис джонсон
россия
swift
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ЛОНДОН, 27 фев - РИА Новости. Премьер–министр Великобритании Борис Джонсон назвал отключение российских банков от системы SWIFT первым шагом по изоляции России от мировой финансовой системы.Он добавил, что стороны продолжат работать в данном направлении.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Павел Стуков
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в мире, великобритания, борис джонсон, россия, swift
02:34 27.02.2022
 
Джонсон назвал отключение от SWIFT первым шагом изоляции России

Премьер Британии Джонсон назвал отключение от SWIFT первым шагом изоляции России

© REUTERS / Chris Helgren/File PhotoЛоготип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / Chris Helgren/File Photo
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
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ЛОНДОН, 27 фев - РИА Новости. Премьер–министр Великобритании Борис Джонсон назвал отключение российских банков от системы SWIFT первым шагом по изоляции России от мировой финансовой системы.
"Сегодня мы вместе с нашими международными партнёрами приняли решительные меры по исключению России из глобальной финансовой системы, в том числе отключением российских банков от SWIFT", - написал Джонсон в Twitter.
Он добавил, что стороны продолжат работать в данном направлении.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Павел Стуков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВеликобританияБорис ДжонсонРоссияSWIFT
 
 
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