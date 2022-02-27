https://ria.ru/20220227/swift-1775322443.html

Джонсон назвал отключение от SWIFT первым шагом изоляции России

Джонсон назвал отключение от SWIFT первым шагом изоляции России - РИА Новости, 27.02.2022

Джонсон назвал отключение от SWIFT первым шагом изоляции России

Премьер–министр Великобритании Борис Джонсон назвал отключение российских банков от системы SWIFT первым шагом по изоляции России от мировой финансовой системы. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T02:34

2022-02-27T02:34

2022-02-27T02:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

великобритания

борис джонсон

россия

swift

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ЛОНДОН, 27 фев - РИА Новости. Премьер–министр Великобритании Борис Джонсон назвал отключение российских банков от системы SWIFT первым шагом по изоляции России от мировой финансовой системы.Он добавил, что стороны продолжат работать в данном направлении.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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россия

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Павел Стуков

Павел Стуков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

в мире, великобритания, борис джонсон, россия, swift