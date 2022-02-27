Джонсон назвал отключение от SWIFT первым шагом изоляции России
Премьер Британии Джонсон назвал отключение от SWIFT первым шагом изоляции России
© REUTERS / Chris Helgren/File PhotoЛоготип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
ЛОНДОН, 27 фев - РИА Новости. Премьер–министр Великобритании Борис Джонсон назвал отключение российских банков от системы SWIFT первым шагом по изоляции России от мировой финансовой системы.
"Сегодня мы вместе с нашими международными партнёрами приняли решительные меры по исключению России из глобальной финансовой системы, в том числе отключением российских банков от SWIFT", - написал Джонсон в Twitter.
Он добавил, что стороны продолжат работать в данном направлении.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Опубликовано: Павел Стуков