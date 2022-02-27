Генсек НАТО поддержал решение Зеленского о переговорах с Россией
Генсек НАТО Столтенберг поддержал решение Зеленского о переговорах с Россией
© REUTERS / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принимает участие в круглом столе министров обороны стран НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принимает участие в круглом столе министров обороны стран НАТО в Брюсселе
ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. НАТО поддерживала политическое разрешение украинского конфликта на протяжении всего периода его развития, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, комментируя запланированные переговоры Украины и РФ в Гомельской области.
Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России едет туда, заявил ранее помощник президента РФ Владимир Мединский. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским.
При этом он добавил, что пока не может судить, насколько Россия действительно готова к диалогу с Украиной на принципах доброй воли и уважения к территориальной целостности этой страны.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Дарья Буймова