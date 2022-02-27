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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/stoltenberg-1775407706.html
Генсек НАТО поддержал решение Зеленского о переговорах с Россией
Генсек НАТО поддержал решение Зеленского о переговорах с Россией - РИА Новости, 27.02.2022
Генсек НАТО поддержал решение Зеленского о переговорах с Россией
НАТО поддерживала политическое разрешение украинского конфликта на протяжении всего периода его развития, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T18:11
2022-02-27T18:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
александр лукашенко
владимир мединский
донбасс
украина
россия
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ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. НАТО поддерживала политическое разрешение украинского конфликта на протяжении всего периода его развития, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, комментируя запланированные переговоры Украины и РФ в Гомельской области.Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России едет туда, заявил ранее помощник президента РФ Владимир Мединский. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским."Я полностью доверяю президенту (Владимиру) Зеленскому и его оценкам в том, насколько полезными будут эти переговоры для поиска политического решения конфликта. НАТО поддерживала поиск политического решения все это время", - сказал Столтенберг в интервью телеканалу CNN.При этом он добавил, что пока не может судить, насколько Россия действительно готова к диалогу с Украиной на принципах доброй воли и уважения к территориальной целостности этой страны.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775400698.html
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Дарья Буймова
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в мире, владимир зеленский, александр лукашенко, владимир мединский, донбасс, украина, россия, нато, йенс столтенберг
18:11 27.02.2022
 
Генсек НАТО поддержал решение Зеленского о переговорах с Россией

Генсек НАТО Столтенберг поддержал решение Зеленского о переговорах с Россией

© REUTERS / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принимает участие в круглом столе министров обороны стран НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принимает участие в круглом столе министров обороны стран НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / Johanna Geron
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принимает участие в круглом столе министров обороны стран НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. НАТО поддерживала политическое разрешение украинского конфликта на протяжении всего периода его развития, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, комментируя запланированные переговоры Украины и РФ в Гомельской области.
Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России едет туда, заявил ранее помощник президента РФ Владимир Мединский. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским.
Вид на Киев. 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 17:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинский посол назвал возможное "первое условие" Киева на переговорах
"Я полностью доверяю президенту (Владимиру) Зеленскому и его оценкам в том, насколько полезными будут эти переговоры для поиска политического решения конфликта. НАТО поддерживала поиск политического решения все это время", - сказал Столтенберг в интервью телеканалу CNN.
При этом он добавил, что пока не может судить, насколько Россия действительно готова к диалогу с Украиной на принципах доброй воли и уважения к территориальной целостности этой страны.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 16:24
Слуцкий рассказал о роли Лукашенко в согласии Киева на переговоры
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийАлександр ЛукашенкоВладимир МединскийДонбассУкраинаРоссияНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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