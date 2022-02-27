https://ria.ru/20220227/stoltenberg-1775407706.html

Генсек НАТО поддержал решение Зеленского о переговорах с Россией

Генсек НАТО поддержал решение Зеленского о переговорах с Россией - РИА Новости, 27.02.2022

Генсек НАТО поддержал решение Зеленского о переговорах с Россией

НАТО поддерживала политическое разрешение украинского конфликта на протяжении всего периода его развития, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T18:11

2022-02-27T18:11

2022-02-27T18:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. НАТО поддерживала политическое разрешение украинского конфликта на протяжении всего периода его развития, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, комментируя запланированные переговоры Украины и РФ в Гомельской области.Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России едет туда, заявил ранее помощник президента РФ Владимир Мединский. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским."Я полностью доверяю президенту (Владимиру) Зеленскому и его оценкам в том, насколько полезными будут эти переговоры для поиска политического решения конфликта. НАТО поддерживала поиск политического решения все это время", - сказал Столтенберг в интервью телеканалу CNN.При этом он добавил, что пока не может судить, насколько Россия действительно готова к диалогу с Украиной на принципах доброй воли и уважения к территориальной целостности этой страны.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775400698.html

https://ria.ru/20220227/peregovory-1775393225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, александр лукашенко, владимир мединский, донбасс, украина, россия, нато, йенс столтенберг