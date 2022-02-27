08:46 27.02.2022 (обновлено: 09:00 27.02.2022)
В Виргинии призвали к пересмотру торговых отношений с Россией
Губернатор Виргинии Янгкин призвал пересмотреть торговые отношения штата с Россией
Главный корпус университета Виргинии в Шарлотсвилле, США
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Губернатор американского штата Виргиния Гленн Янгкин призвал пересмотреть закупки на уровне штата с российскими компаниями из-за ситуации на Украине.
"Приказываю хозяйственному департаменту немедленно пересмотреть все контракты и закупки штата, чтобы определить, какие налоговые поступления Виргинии, если таковые имеются, тратятся на товары и услуги преимущественно российских компаний",- говорится в заявлении Янгкина на его сайте.
Губернатор призвал города Норфолк и Роанок прекратить партнерские отношения городов-побратимов. У этих городов установлены отношения с Калининградом и Псковом. Также Янгкин приказал всем университетам избавиться от активов в рублях и от ценных бумаг российских компаний.
Янгкин назвал президента РФ Владимира Путина "советским диктатором" и заявил, что жители штата готовы объединиться в противостоянии этому "бессмысленному нападению".
Губернатор Виргинии опубликовал свое заявление на фоне заявления США и их европейских союзников о намерении ужесточить санкции против России. Евросоюз намерен "парализовать" активы Центробанка России, сказала ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении. Представитель администрации США заявил журналистам, что Вашингтон ожидает, что, лишившись поддержки Центрального банка РФ, российский рубль "сорвется в свободное падение".
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Опубликовано: Екатерина Зайцева