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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В Еврокомиссии намерены ввести новые санкции против Белоруссии
В Еврокомиссии намерены ввести новые санкции против Белоруссии - РИА Новости, 27.02.2022
В Еврокомиссии намерены ввести новые санкции против Белоруссии
Еврокомиссия ограничит поставки товаров двойного назначения в Белоруссию, заявила в воскресенье журналистам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T19:39
2022-02-27T20:19
белоруссия
еврокомиссия
обострение ситуации в днр и лнр
урсула фон дер ляйен
россия
в мире
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донбасс
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Еврокомиссия ограничит поставки товаров двойного назначения в Белоруссию, заявила в воскресенье журналистам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы также распространим на Белоруссию действие экспортных ограничений, которые мы ввели на товары двойного назначения в отношении России", - сказала она.По ее словам, это позволит избежать поставок подобной продукции в Россию обходным путем.Еврокомиссия введет ограничения, нацеленные на экспорт товаров ключевых секторов экономики Белоруссии, сказала в воскресенье журналистам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы нанесем удар по режиму Лукашенко новым пакетом санкций. Мы введем ограничительные меры в отношении самых важных секторов. Это пресечет экспорт их продукции от минеральных удобрений до табачных изделий, древесины и пиломатериалов, металла и стали", - сказала она.
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белоруссия, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, россия, в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, санкции
19:39 27.02.2022 (обновлено: 20:19 27.02.2022)
 
В Еврокомиссии намерены ввести новые санкции против Белоруссии

Еврокомиссия введет ограничения на экспорт товаров двойного назначения в Белоруссию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Еврокомиссия ограничит поставки товаров двойного назначения в Белоруссию, заявила в воскресенье журналистам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы также распространим на Белоруссию действие экспортных ограничений, которые мы ввели на товары двойного назначения в отношении России", - сказала она.
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По ее словам, это позволит избежать поставок подобной продукции в Россию обходным путем.
Еврокомиссия введет ограничения, нацеленные на экспорт товаров ключевых секторов экономики Белоруссии, сказала в воскресенье журналистам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы нанесем удар по режиму Лукашенко новым пакетом санкций. Мы введем ограничительные меры в отношении самых важных секторов. Это пресечет экспорт их продукции от минеральных удобрений до табачных изделий, древесины и пиломатериалов, металла и стали", - сказала она.
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Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБелоруссияЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенРоссияВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонбассСанкции
 
 
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