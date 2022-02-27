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В Еврокомиссии намерены ввести новые санкции против Белоруссии
В Еврокомиссии намерены ввести новые санкции против Белоруссии - РИА Новости, 27.02.2022
В Еврокомиссии намерены ввести новые санкции против Белоруссии
Еврокомиссия ограничит поставки товаров двойного назначения в Белоруссию, заявила в воскресенье журналистам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T19:39
2022-02-27T19:39
2022-02-27T20:19
белоруссия
еврокомиссия
обострение ситуации в днр и лнр
урсула фон дер ляйен
россия
в мире
ситуация в днр и лнр
донбасс
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Еврокомиссия ограничит поставки товаров двойного назначения в Белоруссию, заявила в воскресенье журналистам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы также распространим на Белоруссию действие экспортных ограничений, которые мы ввели на товары двойного назначения в отношении России", - сказала она.По ее словам, это позволит избежать поставок подобной продукции в Россию обходным путем.Еврокомиссия введет ограничения, нацеленные на экспорт товаров ключевых секторов экономики Белоруссии, сказала в воскресенье журналистам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы нанесем удар по режиму Лукашенко новым пакетом санкций. Мы введем ограничительные меры в отношении самых важных секторов. Это пресечет экспорт их продукции от минеральных удобрений до табачных изделий, древесины и пиломатериалов, металла и стали", - сказала она.
https://ria.ru/20220227/es-1775417845.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, россия, в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, санкции
19:39 27.02.2022 (обновлено: 20:19 27.02.2022)
В Еврокомиссии намерены ввести новые санкции против Белоруссии
Еврокомиссия введет ограничения на экспорт товаров двойного назначения в Белоруссию