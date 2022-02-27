https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775418421.html

В Еврокомиссии намерены ввести новые санкции против Белоруссии

В Еврокомиссии намерены ввести новые санкции против Белоруссии - РИА Новости, 27.02.2022

В Еврокомиссии намерены ввести новые санкции против Белоруссии

Еврокомиссия ограничит поставки товаров двойного назначения в Белоруссию, заявила в воскресенье журналистам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T19:39

2022-02-27T19:39

2022-02-27T20:19

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еврокомиссия

обострение ситуации в днр и лнр

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Еврокомиссия ограничит поставки товаров двойного назначения в Белоруссию, заявила в воскресенье журналистам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы также распространим на Белоруссию действие экспортных ограничений, которые мы ввели на товары двойного назначения в отношении России", - сказала она.По ее словам, это позволит избежать поставок подобной продукции в Россию обходным путем.Еврокомиссия введет ограничения, нацеленные на экспорт товаров ключевых секторов экономики Белоруссии, сказала в воскресенье журналистам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы нанесем удар по режиму Лукашенко новым пакетом санкций. Мы введем ограничительные меры в отношении самых важных секторов. Это пресечет экспорт их продукции от минеральных удобрений до табачных изделий, древесины и пиломатериалов, металла и стали", - сказала она.

https://ria.ru/20220227/es-1775417845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

белоруссия, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, россия, в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, санкции